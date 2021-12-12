Кто останется без света в Гатчине?

14.12.21 с 09:30 до 15:30
г. Гатчина:
пер. Кузнецкий д. 4, 6,
8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 18;
ул. Пушкинская д. 47; ул.
Заводская д. 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.
14.12.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. 7-й Армии д. 22, 22А;
ул. Волкова д. 1; ул. Чехова д. 22 к. 1, 22 к. 2.
15.12.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Григорина д. 4, 4А,
6, 6А, 8А, 10; ул. Киевская д. 9/2, 11, 11А; ТЦ "Балтийский".
16.12.21 с 09:30 до 15:30
г. Гатчина:
пер. Кузнецкий д. 4, 6,
8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 18;
ул. Пушкинская д. 47; ул.
Заводская д. 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.
17.12.21 с 09:00 до 15:45
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 18А.
14.12.21 с 09:00 до 16:00
Дружногорское ГП:
пгт. Дружная Горка, ул.
Введенского д. 17, 20; ул. Урицкого д. 11, 17, 19, 23; ул. Здравомыслова д. 1;
амбулатория.
15.12.21 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
ООО "Фармир", ООО
"Контур".
16.12.21 с 12:30 до 14:30
Кобринское СП:
д. Кобрино д. 108, ул.
Центральная д. 4-12; ул. Приречная д. 1-12; ул. Школьная д. 1-6; ул. Зеленая д.
1-9, 11, 13; ул. Центральная д. 32; ул. Лесная д. 1; ул. Мира д. 1-43; ул.
Некрасова д. 1-12; ул. Торфяная д. 1-6; ул. Центральная д. 1Б; ул. Советских
воинов д. 1-38; ул. Пушкинская д. 1-18; КНС; детский сад; котельная; школа.
14.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ООО
"Спасатель".
15.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица,ул. Осипенко
д. 1-22; ул. Зеленая д. 1-22; пер. Косой д. 1-21; ул. Мичурина д. 16-67; ул.
Огородникова д. 3-9; пр-кт. Ленинградский д. 2-10; наб. Космонавтов д. 1-22.
16.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Соболевского д. 72,
66, 44 к. 1, 46А, 50А, 58; ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36;
ул. Андреевская д. 20-26; ул. Вокзальная д. 1, 2; ул. Баркановская д. 2; ул.
Сергучевская д. 43-73; ул. Полякова д. 1-18; ул. Удельная д. 1-21; ул. Вокзальная
д. 24-52; ул. Повассара д. 4-43; пер. Колхозный д. 1-7; ул. Сергучевская д.
31-46; ул. Красная д. 18-29; ул. Повассара д. 1-15; ул. Сергучевская д. 31-41;
ул. Сергучевская д. 52Б; ул. Вокзальная д. 57-72А; ул. Баркановская д. 45-64;
ул. Удельная д. 1-32; ул. Слуцкая д. 30-51; ул. Вокзальная д. 39-78; ул.
Восковская д. 1-15; ул. Сергучевская д. 66; ул. Баркановская д. 49-86; ул.
Петровская д. 1-17; ул. Кочкарная д. 25-31; ул. Средняя д. 50-68; ул.
Тосненская д. 9-18; ул. Никольская д. 30-43; ул. Максимова д. 1-10; ул.
Тосненская д. 1-8; ш. Сиверское д. 20-36; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер.
Гатчинский д. 1-8; ул. Никольская д. 39-68; ул. Баркановская д. 65-92; ул.
Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д. 1-21; ш. Сиверское д. 42-58, 29А; ул.
Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш. Сиверское д.
6-16; ул. Максимова д. 5-21; ул. Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул.
Средняя д. 1-35; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Средняя
д. 22-26; ул. Лужская д. 8-28; ул. Пограничная д. 2-34; ул. Софийская д. 21-27;
ул. Румянцева д. 1-15; ш. Сиверское д. 2-43А; ул. Береговая д. 1-9; ул. Лесная
д. 1-29; детский сад №6; 2-е КНС; котельная.
17.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, пер. Дачный
д. 1-15; ул. Земская д. 1-16; ул. Петроградская д. 6-14; ул. Полозова д. 1-21;
ш. Сиверское д. 90-104.
20.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Мичурина
д. 102-111; наб. Космонавтов д. 56-62; ул. Рождественская д. 9-15А; ул.
Калинина д. 1-16; ул. Рождественская д. 10-20; наб. Космонавтов д. 38-56; ул.
Никанорова д. 1-7; пр-кт. Суворовский д. 59-61; ул. Чапаева д. 1-19В; пр-кт.
Урицкого д. 152-221; ул. Дзержинского д. 1, 2А; пр-кт. Урицкого д. 181-197; ул.
Калинина д. 17; ул. Щедрина д. 55-59; ул. Чапаева д. 19Г-21; ул. Дзержинского
д. 1-9; пр-кт. Суворовский д. 55-59; пр-кт. Ленина д. 60-83А; ул. Дарского д.
1-12; ул. Максимовская д. 1-20; пер. Дарского д. 1-6; пр-кт. Урицкого д.
164-243; ул. Щорса д. 1-11; пр-кт. Суворовский д. 67-75; ул. Декабристов д.
11-23; пр-кт. Комсомольский д. 1-10.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии: 13.12.21 с 10.00 до 17.00 Пудостьское СП: п. Терволово, частично 13.12.21 с 11.00 до
17.00 Пудомягское СП: п. Кобралово, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия,
5-я Линия, Ленинградская ул.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
13.12.21 с 10.00 до 17.00
Пудостьское СП:
п. Терволово, частично
13.12.21 с 11.00 до
17.00
Пудомягское СП:
п. Кобралово, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия,
5-я Линия, Ленинградская ул.