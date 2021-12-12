Кто останется без света в Гатчине?

14.12.21 с 09:30 до 15:30

г. Гатчина:

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47; ул. Заводская д. 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.

14.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. 7-й Армии д. 22, 22А; ул. Волкова д. 1; ул. Чехова д. 22 к. 1, 22 к. 2.

15.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Григорина д. 4, 4А, 6, 6А, 8А, 10; ул. Киевская д. 9/2, 11, 11А; ТЦ "Балтийский".

16.12.21 с 09:30 до 15:30

г. Гатчина:

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47; ул. Заводская д. 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.

17.12.21 с 09:00 до 15:45

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 18А.

14.12.21 с 09:00 до 16:00

Дружногорское ГП:

пгт. Дружная Горка, ул. Введенского д. 17, 20; ул. Урицкого д. 11, 17, 19, 23; ул. Здравомыслова д. 1; амбулатория.

15.12.21 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

ООО "Фармир", ООО "Контур".

16.12.21 с 12:30 до 14:30

Кобринское СП:

д. Кобрино д. 108, ул. Центральная д. 4-12; ул. Приречная д. 1-12; ул. Школьная д. 1-6; ул. Зеленая д. 1-9, 11, 13; ул. Центральная д. 32; ул. Лесная д. 1; ул. Мира д. 1-43; ул. Некрасова д. 1-12; ул. Торфяная д. 1-6; ул. Центральная д. 1Б; ул. Советских воинов д. 1-38; ул. Пушкинская д. 1-18; КНС; детский сад; котельная; школа.

14.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ООО "Спасатель".

15.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица,ул. Осипенко д. 1-22; ул. Зеленая д. 1-22; пер. Косой д. 1-21; ул. Мичурина д. 16-67; ул. Огородникова д. 3-9; пр-кт. Ленинградский д. 2-10; наб. Космонавтов д. 1-22.

16.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Соболевского д. 72, 66, 44 к. 1, 46А, 50А, 58; ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36; ул. Андреевская д. 20-26; ул. Вокзальная д. 1, 2; ул. Баркановская д. 2; ул. Сергучевская д. 43-73; ул. Полякова д. 1-18; ул. Удельная д. 1-21; ул. Вокзальная д. 24-52; ул. Повассара д. 4-43; пер. Колхозный д. 1-7; ул. Сергучевская д. 31-46; ул. Красная д. 18-29; ул. Повассара д. 1-15; ул. Сергучевская д. 31-41; ул. Сергучевская д. 52Б; ул. Вокзальная д. 57-72А; ул. Баркановская д. 45-64; ул. Удельная д. 1-32; ул. Слуцкая д. 30-51; ул. Вокзальная д. 39-78; ул. Восковская д. 1-15; ул. Сергучевская д. 66; ул. Баркановская д. 49-86; ул. Петровская д. 1-17; ул. Кочкарная д. 25-31; ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 9-18; ул. Никольская д. 30-43; ул. Максимова д. 1-10; ул. Тосненская д. 1-8; ш. Сиверское д. 20-36; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Никольская д. 39-68; ул. Баркановская д. 65-92; ул. Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д. 1-21; ш. Сиверское д. 42-58, 29А; ул. Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш. Сиверское д. 6-16; ул. Максимова д. 5-21; ул. Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-35; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Средняя д. 22-26; ул. Лужская д. 8-28; ул. Пограничная д. 2-34; ул. Софийская д. 21-27; ул. Румянцева д. 1-15; ш. Сиверское д. 2-43А; ул. Береговая д. 1-9; ул. Лесная д. 1-29; детский сад №6; 2-е КНС; котельная.

17.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, пер. Дачный д. 1-15; ул. Земская д. 1-16; ул. Петроградская д. 6-14; ул. Полозова д. 1-21; ш. Сиверское д. 90-104.

20.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Мичурина д. 102-111; наб. Космонавтов д. 56-62; ул. Рождественская д. 9-15А; ул. Калинина д. 1-16; ул. Рождественская д. 10-20; наб. Космонавтов д. 38-56; ул. Никанорова д. 1-7; пр-кт. Суворовский д. 59-61; ул. Чапаева д. 1-19В; пр-кт. Урицкого д. 152-221; ул. Дзержинского д. 1, 2А; пр-кт. Урицкого д. 181-197; ул. Калинина д. 17; ул. Щедрина д. 55-59; ул. Чапаева д. 19Г-21; ул. Дзержинского д. 1-9; пр-кт. Суворовский д. 55-59; пр-кт. Ленина д. 60-83А; ул. Дарского д. 1-12; ул. Максимовская д. 1-20; пер. Дарского д. 1-6; пр-кт. Урицкого д. 164-243; ул. Щорса д. 1-11; пр-кт. Суворовский д. 67-75; ул. Декабристов д. 11-23; пр-кт. Комсомольский д. 1-10.



