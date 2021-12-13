Евгений Кобзев

В Кингисеппской ДЮСШ «Ямбург» одним из тренеров по боксу является Евгений Кобзев – в прошлом сам действующий спортсмен, собравший немало наград. Без бокса он не представляет свою жизнь, и считает, что именно этот брутальный вид спорта во многом определил его судьбу .

Рубрики : Спорт     13 Dec 2021

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

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