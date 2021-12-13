Памятник легендарному лётчику

На церемонии открытия памятника выступили глава администрации Московского района Владимир Ушаков, внучка и правнук Степаняна, представители общественных организаций. От Гатчины в церемонии участвовали Почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Морского собрания Юрий Назаров, руководитель Гатчинского музей военной авиации Геннадий Панев, ветераны ВВС, представители армянской диаспоры.

Памятник-бюст изготовлен по проекту скульптора Павла Игнатьева, архитекторов Юрия Егиазарова и Льва Аллахвердяна. «Гвардии подполковник, летчик-штурмовик, защитник Ленинграда Нельсон Георгиевич Степанян», - гласит надпись на постаменте на армянском и русском языках.

Звание Героя за мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками летчику было присвоено в октябре 1942 года, когда он сражался в небе Ленинграда и на подступах к городу. Гвардии подполковник погиб в 1945 году в бою под городом Лиепая. Второе звание Герою СССР ему было присвоено посмертно.

- Не так много у нас дважды героев Советского Союза, которые оставили такой глубокий след в трех великих морях. Для Нельсона Георгиевича это море Балтийское, это море Черное и море воздушное - общее для всего человечества. Мы сегодня вспоминаем пример человека, успевшего к 31 году сделать столько, сколько не удается иному сделать и за 100 лет, - сказал на открытии памятника член Общественной палаты Санкт Петербурга, Народный артист России Николай Буров.

От Гатчины на церемонии выступил Юрий Назаров. Он рассказал о патриотической работе с молодежью, которая проводится в городе, об открытии памятников и мемориальных досок героям войны. Силами энтузиаста Геннадия Панева в Гатчине создается музей военной авиации. Возможно, в ближайшее время славный боевой путь легендарного летчика Степаняна будет представлен в экспозиции гатчинского музея.

Татьяна Можаева