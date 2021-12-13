Памятник легендарному лётчику

На церемонии открытия памятника выступили глава администрации Московского района Владимир Ушаков, внучка и правнук Степаняна, представители общественных организаций. От Гатчины в церемонии участвовали Почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Морского собрания Юрий Назаров, руководитель Гатчинского музей военной авиации Геннадий Панев, ветераны ВВС, представители армянской диаспоры.
Памятник-бюст
изготовлен по проекту скульптора Павла Игнатьева, архитекторов Юрия Егиазарова
и Льва Аллахвердяна. «Гвардии подполковник, летчик-штурмовик, защитник
Ленинграда Нельсон Георгиевич Степанян», - гласит надпись на постаменте на
армянском и русском языках.
Звание
Героя за мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками летчику было
присвоено в октябре 1942 года, когда он сражался в небе Ленинграда и на
подступах к городу. Гвардии подполковник погиб в 1945 году в бою под городом
Лиепая. Второе звание Герою СССР ему было присвоено посмертно.
- Не
так много у нас дважды героев Советского Союза, которые оставили такой глубокий
след в трех великих морях. Для Нельсона Георгиевича это море Балтийское, это
море Черное и море воздушное - общее для всего человечества. Мы сегодня вспоминаем пример человека, успевшего к 31 году сделать столько, сколько не
удается иному сделать и за 100 лет, - сказал на открытии памятника член
Общественной палаты Санкт Петербурга, Народный артист России Николай Буров.
От Гатчины на церемонии выступил Юрий Назаров.
Он рассказал о патриотической работе с молодежью, которая проводится в городе,
об открытии памятников и мемориальных досок героям войны. Силами энтузиаста
Геннадия Панева в Гатчине создается музей военной авиации. Возможно, в ближайшее
время славный боевой путь легендарного летчика Степаняна будет представлен в
экспозиции гатчинского музея.
Татьяна
Можаева