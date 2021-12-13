Секреты Почётного караула: «Мы учим друг друга»

Юноши и девушки в красивой форме и с отличной выправкой несут почетную службу у стелы «Гатчина - город воинской славы», у памятников героям и на воинских мемориалах. Это зрелище всегда вызывает чувство гордости и сопричастности к важным историческим событиям нашей Родины, желание не забывать подвиги предков и продолжать героические традиции русского народа.

Работа по подготовке Почетного караула из числа юных гатчинцев ведется в военно-патриотическом клубе «Отчий край» Центра творчества юных. В этом году клубу исполнилось 24 года. Военно-патриотическое воспитание в «Отчем крае» – это и уроки истории, и встречи с интересными людьми, и строевая подготовка, и занятия по военно-прикладным дисциплинам, а также сборы, слеты, лагеря и незабываемые поездки.

Почетный караул – отдельное и очень ответственное направление. Тренировки проходят два раза в неделю. Костяк команды – ребята 13-18 лет. Помимо выполнения своей почетной миссии гатчинский Почетный караул каждый год участвует в различных конкурсных испытаниях, подтверждая статус лучшего в Ленинградской области.

Так, в мае 2021 году гатчинцы победили в конкурсе Почетных караулов Ленобласти в молодежном формате. Это был второй открытый региональный смотр-конкурс Почетных караулов среди обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области.

Подготовкой Почетного караула занимается руководитель ВПК «Отчий край» Владимир Жилин и тренер-наставник, руководитель группы «Почетный караул» Андрей Шарапов. Но многое ребята осваивают, получая опыт от старших к младшим, и самостоятельно.

Михаил Прокофьев учится на автомеханика на политехническом факультете ГИЭФПТ в поселке Сиверском. В группе Почетного караула сейчас он ответственный за передачу знаний новичкам.

- У нас это строго: ребята старшие и опытные обязательно занимаются с ребятами, которые пришли недавно, - рассказывает Михаил. - Они учатся и потом работают в команде. Меня в 2019 году учили Алексей Скабеев, Иннокентий Иванов, Максим Смирнов. Плюс я самостоятельно упражнялся. Всякое, конечно, бывало: и карабином бил себя неоднократно. Как говорится, без крови и пота успеха не добиться.

Пройдя школу Почетного караула, одни ребята продолжают учебу, другие начинают профессиональную карьеру. Как пояснил Михаил, расставляют приоритеты в своей жизни и стремятся к ним. Уроки «Отчего края» им, безусловно, пригодятся.

Татьяна Можаева