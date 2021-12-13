Секреты Почётного караула: «Мы учим друг друга»

Юноши и девушки в
красивой форме и с отличной выправкой несут почетную службу у стелы «Гатчина -
город воинской славы», у памятников героям и на воинских мемориалах. Это
зрелище всегда вызывает чувство гордости и сопричастности к важным историческим
событиям нашей Родины, желание не забывать подвиги предков и продолжать
героические традиции русского народа.
Работа по подготовке
Почетного караула из числа юных гатчинцев ведется в военно-патриотическом клубе
«Отчий край» Центра творчества юных. В этом году клубу исполнилось 24 года.
Военно-патриотическое воспитание в «Отчем крае» – это и уроки истории, и
встречи с интересными людьми, и строевая подготовка, и занятия по
военно-прикладным дисциплинам, а также сборы, слеты, лагеря и незабываемые
поездки.
Почетный караул –
отдельное и очень ответственное направление. Тренировки проходят два раза в
неделю. Костяк команды – ребята 13-18 лет. Помимо выполнения своей почетной
миссии гатчинский Почетный караул каждый год участвует в различных конкурсных
испытаниях, подтверждая статус лучшего в Ленинградской области.
Так, в мае 2021 году
гатчинцы победили в конкурсе Почетных караулов Ленобласти в молодежном формате.
Это был второй открытый региональный смотр-конкурс Почетных караулов среди
обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских
отрядов Ленинградской области.
Подготовкой Почетного
караула занимается руководитель ВПК «Отчий край» Владимир Жилин и
тренер-наставник, руководитель группы «Почетный караул» Андрей Шарапов. Но
многое ребята осваивают, получая опыт от старших к младшим, и самостоятельно.
Михаил Прокофьев учится
на автомеханика на политехническом факультете ГИЭФПТ в поселке Сиверском. В
группе Почетного караула сейчас он ответственный за передачу знаний новичкам.
- У нас это строго:
ребята старшие и опытные обязательно занимаются с ребятами, которые пришли
недавно, - рассказывает Михаил. - Они учатся и потом работают в команде. Меня в
2019 году учили Алексей Скабеев, Иннокентий Иванов, Максим Смирнов. Плюс я
самостоятельно упражнялся. Всякое, конечно, бывало: и карабином бил себя
неоднократно. Как говорится, без крови и пота успеха не добиться.
Пройдя школу Почетного
караула, одни ребята продолжают учебу, другие начинают профессиональную
карьеру. Как пояснил Михаил, расставляют приоритеты в своей жизни и стремятся к
ним. Уроки «Отчего края» им, безусловно, пригодятся.
Татьяна Можаева