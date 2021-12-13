Уроженец Гатчины Алексей Абрамов — в тройке лучших фантастов мира

Крупнейший литературный фестиваль им. Станислава Лема, посвященный 100-летию классика мировой фантастики, прошел с 26 по 28 ноября по инициативе Интернационального Союза писателей. Этот онлайн-проект собирает литераторов со всего мира с целью поделиться профессиональным опытом и познакомить людей с новыми интересными изданиями.

На этот престижный конкурс Алексей Абрамов представил книгу «Подземелье в облаках», ставшую продолжением детских сказок «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой» (серия «Служба ведьминой доставки»). В книжном цикле рассказывается о приключениях двух девочек, попавших в сказочный мир. Прообразами маленьких героинь стали дочери автора.

Алексей Анатольевич Абрамов родился и вырос в Гатчине. Во время учебы в школе и училище занимался в театральной студии и студии художественного слова, писал стихи и небольшие рассказы, пробовал себя в качестве актера и режиссера. В конце 1995 года Алексей Абрамов поступил на службу в МВД, посвятив служению на благо мирных граждан четверть века, не считая двух армейских лет. Поначалу был старшим полицейским группы задержания, а сейчас трудится во вневедомственной охране, отвечая за безопасность на различных объектах и предприятиях.

В настоящее время Алексей Анатольевич живет в городе Кудрово Ленинградской области и, несмотря на непростую службу, продолжает заниматься творчеством. В семье Абрамовых подрастают две дочери. Именно старшая из них, Алёна, вдохновила папу на написание детских книг, придумав для них героев и место действия.

Дети обожают книги, в которых причудливо смешаны приключенческий стиль и фэнтези. Именно в таком жанре создает свои литературные произведения Алексей Абрамов. Свою первую фантастическую повесть для детей «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» писатель издал прошлой осенью, с помощью электронной издательской системы для независимых авторов.

Эта история затягивает с самых первых страниц. Завязка у нее вроде бы простая, но многообещающая — как летние каникулы, во время которых все и происходит. Две девочки Лиза и Аня, приехав в деревню к своей тете, отправляются в сказочное путешествие, попутно раскрывая тайны своей семьи. Смогут ли они выдержать все непростые испытания в мистическом доме, в болоте и в лесу? Кого они встретят на своем пути? Получится у них помочь своим новым друзьям? Вместе с героинями повести юные читатели посетят самые загадочные места, полные артефактов и старинных волшебных предметов, познакомятся с необычными сказочными персонажами.

А чуть позже вышло и продолжение этой сказки - «Океан над головой. Служба ведьминой доставки». Во второй книжке - еще больше удивительных приключений и необычных персонажей, но на этот раз в сказочный мир Лизу и Аню ведет домотканая ковровая дорожка.

Первые две книги писателя из Росгвардии стали хитами продаж на портале «ЛитРес». С недавнего времени Алексей Абрамов является кандидатом в члены крупнейшей в мире организации профессиональных литераторов - Интернационального Союза писателей.

Третья книга «Подземелье в облаках» из серии «Служба ведьминой доставки» стала для Алексея Абрамова звездной. Международное жюри, ознакомившись с произведением, вынесло решение о награждении его Международной литературной премией им. Станислава Лема III степени в номинации «Фэнтези». Второе место в этой номинации занял канадский писатель Стивен Эриксон, а первое - всемирно известный Стивен Кинг.

Присуждение премии прошло в рамках IV Большого международного литературного онлайн-фестиваля им. Станислава Лема. Отрывки произведений всех лауреатов, в том числе и Алексея Абрамова, войдут в альманах, издаваемый по итогам фестиваля.

Книги «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани», «Океан над головой» и «Подземелье в облаках» (серия «Служба ведьминой доставки») Алексея Абрамова можно приобрести на интернет-площадках ridero.ru, litres.ru, ozon.ru и amazon.com. Все три издания проиллюстрированы талантливой художницей Викторией Степановой. Поклонники автора отмечают, что эти книги интересны как маленьким, так и взрослым читателям.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото пресс-службы УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти