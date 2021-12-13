Уроженец Гатчины Алексей Абрамов — в тройке лучших фантастов мира

Крупнейший
литературный фестиваль им. Станислава Лема, посвященный 100-летию классика
мировой фантастики, прошел с 26 по 28 ноября по инициативе Интернационального
Союза писателей. Этот онлайн-проект собирает литераторов со всего мира с целью
поделиться профессиональным опытом и познакомить людей с новыми интересными
изданиями.
На
этот престижный конкурс Алексей Абрамов представил книгу «Подземелье в облаках»,
ставшую продолжением детских сказок «Тайна старого дома и другие приключения
Лизы и Ани» и «Океан над головой» (серия «Служба ведьминой доставки»). В
книжном цикле рассказывается о приключениях двух девочек, попавших в сказочный
мир. Прообразами маленьких героинь стали дочери автора.
Алексей
Анатольевич Абрамов родился и вырос в Гатчине. Во время учебы в школе и училище
занимался в театральной студии и студии художественного слова, писал стихи и
небольшие рассказы, пробовал себя в качестве актера и режиссера. В конце 1995
года Алексей Абрамов поступил на службу в МВД, посвятив служению на благо
мирных граждан четверть века, не считая двух армейских лет. Поначалу был
старшим полицейским группы задержания, а сейчас трудится во вневедомственной
охране, отвечая за безопасность на различных объектах и предприятиях.
В
настоящее время Алексей Анатольевич живет в городе Кудрово Ленинградской
области и, несмотря на непростую службу, продолжает заниматься творчеством. В
семье Абрамовых подрастают две дочери. Именно старшая из них, Алёна, вдохновила
папу на написание детских книг, придумав для них героев и место действия.
Дети
обожают книги, в которых причудливо смешаны приключенческий стиль и фэнтези.
Именно в таком жанре создает свои литературные произведения Алексей Абрамов.
Свою первую фантастическую повесть для детей «Тайна старого дома и другие
приключения Лизы и Ани» писатель издал прошлой осенью, с помощью электронной
издательской системы для независимых авторов.
Эта
история затягивает с самых первых страниц. Завязка у нее вроде бы простая, но
многообещающая — как летние каникулы, во время которых все и происходит. Две
девочки Лиза и Аня, приехав в деревню к своей тете, отправляются в сказочное
путешествие, попутно раскрывая тайны своей семьи. Смогут ли они выдержать все
непростые испытания в мистическом доме, в болоте и в лесу? Кого они встретят на
своем пути? Получится у них помочь своим новым друзьям? Вместе с героинями
повести юные читатели посетят самые загадочные места, полные артефактов и
старинных волшебных предметов, познакомятся с необычными сказочными
персонажами.
А
чуть позже вышло и продолжение этой сказки - «Океан над головой. Служба
ведьминой доставки». Во второй книжке - еще больше удивительных приключений и
необычных персонажей, но на этот раз в сказочный мир Лизу и Аню ведет
домотканая ковровая дорожка.
Первые
две книги писателя из Росгвардии стали хитами продаж на портале «ЛитРес». С
недавнего времени Алексей Абрамов является кандидатом в члены крупнейшей в мире
организации профессиональных литераторов - Интернационального Союза писателей.
Третья
книга «Подземелье в облаках» из серии «Служба ведьминой доставки» стала для
Алексея Абрамова звездной. Международное жюри, ознакомившись с произведением, вынесло
решение о награждении его Международной литературной премией им. Станислава
Лема III степени в номинации «Фэнтези». Второе место в этой номинации занял
канадский писатель Стивен Эриксон, а первое - всемирно известный Стивен Кинг.
Присуждение
премии прошло в рамках IV Большого международного литературного
онлайн-фестиваля им. Станислава Лема. Отрывки произведений всех лауреатов, в
том числе и Алексея Абрамова, войдут в альманах, издаваемый по итогам
фестиваля.
Книги
«Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани», «Океан над головой» и
«Подземелье в облаках» (серия «Служба ведьминой доставки») Алексея Абрамова можно
приобрести на интернет-площадках ridero.ru, litres.ru, ozon.ru и amazon.com.
Все три издания проиллюстрированы талантливой художницей Викторией Степановой.
Поклонники автора отмечают, что эти книги интересны как маленьким, так и
взрослым читателям.
Подготовила
Юлия Лысанюк
Фото пресс-службы УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти