27 пожаров за неделю в Гатчинском районе

1 декабря в посёлках Тайцы и Мыза-Ивановка в результате неисправности печных труб сгорели частные дома.

3 декабря на частном участке вблизи деревни Кургино в бане выгорело помещение парной. Причиной пожара стал неправильный монтаж печного оборудования. Аналогичный случай произошёл в деревне Межно, где в результате неисправности печной трубы в бане сгорело помещение парной и чердак.

4 декабря в деревне Малое Замостье в частном доме выгорела кровля и сгорел пристроенный к дому сарай. Проводится проверка.

В тот же день неисправность дымохода печи стала причиной пожара в садоводстве «Электронстандарт» массива «Промзона-1», где сгорела частная баня.

5 декабря в Коммунаре сгорел вагон-бытовка. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

6 декабря в деревне Шпаньково сгорел частный дом. Причина – неисправность печной трубы. В этот же день, но уже в садоводстве «Риф» массива «Красницы» сгорел дачный дом, в результате пожара пострадал мужчина 1939 года рождения, который в тяжёлом состоянии доставлен в Гатчинскую КМБ.

7 декабря в посёлке Сусанино сгорел частный дом. В момент пожара в доме находилась женщина 1982 года рождения и её дочь. Девушка почувствовала запах дыма и услышала крики с улицы. Спустившись на первый этаж, она увидела, что горит комната, где находилась её мать. Так как в комнату было не войти, девушка разбила окно со стороны улицы и вытащила мать из горящего дома. Женщина со множественными ожогами и порезами доставлена в Гатчинскую больницу. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

8 декабря в садоводстве «Радуга» массива «Тайцы» сгорел дом. Проводится проверка.

Также в посёлке Тайцы сгорела времянка. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

9 декабря в Вырице сгорела бытовка на частном участке. В Малом Замостье в результате неисправности печного оборудования сгорел гараж с имуществом.

В тот же день в посёлке Сусанино частично выгорел частный дом. Причина пожара – неисправность дымохода печи.

10 декабря в Гатчине в жилом доме на улице Комсомольцев-Подпольщиков выгорела одна из квартир. На месте пожара обнаружен женский труп. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печи.

В тот же день в Новом Учхозе во время движения загорелся легковой автомобиль «Фольксваген Пассат». В результате аварийного режима работы системы охлаждения автомобиля, выгорел моторный отсек.

10 декабря в Гатчине на улице Рысева в общественной сауне выгорела кровля на площади 3 кв. метра. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

11 декабря в деревне Мины из-за неисправности печного оборудования в частной бане выгорело чердачное помещение.

13 декабря в садоводстве «Радуга» Вырицкого поселения сгорел 2-этажный садовый дом, пристроенный к нему гараж с тремя автомобилями и беседка. Проводится дознание.

14 декабря в Старых Черницах на двух соседних участках сгорели баня и сарай. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района