27 пожаров за неделю в Гатчинском районе

1 декабря в посёлках Тайцы и Мыза-Ивановка в
результате неисправности печных труб сгорели частные дома.
3 декабря на частном участке вблизи деревни Кургино в
бане выгорело помещение парной. Причиной пожара стал неправильный монтаж
печного оборудования. Аналогичный случай произошёл в деревне Межно, где в
результате неисправности печной трубы в бане сгорело помещение парной и чердак.
4 декабря в деревне Малое Замостье в частном доме
выгорела кровля и сгорел пристроенный к дому сарай. Проводится проверка.
В тот же день неисправность дымохода печи стала
причиной пожара в садоводстве «Электронстандарт» массива «Промзона-1», где
сгорела частная баня.
5 декабря в Коммунаре сгорел вагон-бытовка. Причиной
пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
6 декабря в деревне Шпаньково сгорел частный дом.
Причина – неисправность печной трубы. В этот же день, но уже в садоводстве
«Риф» массива «Красницы» сгорел дачный дом, в результате пожара пострадал
мужчина 1939 года рождения, который в тяжёлом состоянии доставлен в Гатчинскую
КМБ.
7 декабря в посёлке Сусанино сгорел частный дом. В
момент пожара в доме находилась женщина 1982 года рождения и её дочь. Девушка
почувствовала запах дыма и услышала крики с улицы. Спустившись на первый этаж,
она увидела, что горит комната, где находилась её мать. Так как в комнату было
не войти, девушка разбила окно со стороны улицы и вытащила мать из горящего
дома. Женщина со множественными ожогами и порезами доставлена в Гатчинскую больницу.
Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
8 декабря в садоводстве «Радуга» массива «Тайцы»
сгорел дом. Проводится проверка.
Также в посёлке Тайцы сгорела времянка. Причиной
пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
9 декабря в Вырице сгорела бытовка на частном участке.
В Малом Замостье в результате неисправности печного оборудования сгорел гараж с
имуществом.
В тот же день в посёлке Сусанино частично выгорел
частный дом. Причина пожара – неисправность дымохода печи.
10 декабря в Гатчине в жилом доме на улице
Комсомольцев-Подпольщиков выгорела одна из квартир. На месте пожара обнаружен
женский труп. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печи.
В тот же день в Новом Учхозе во время движения
загорелся легковой автомобиль «Фольксваген Пассат». В результате аварийного
режима работы системы охлаждения автомобиля, выгорел моторный отсек.
10 декабря в Гатчине на улице Рысева в общественной
сауне выгорела кровля на площади 3 кв. метра. Причиной пожара стала неисправность
печной трубы.
11 декабря в деревне Мины из-за неисправности печного
оборудования в частной бане выгорело чердачное помещение.
13 декабря в садоводстве «Радуга» Вырицкого поселения сгорел
2-этажный садовый дом, пристроенный к нему гараж с тремя автомобилями и
беседка. Проводится дознание.
14 декабря в Старых Черницах на двух соседних участках
сгорели баня и сарай. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района