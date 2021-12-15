Догазификация набирает обороты

Напомним, второго мая текущего года Президент России Владимир Путин, в ходе Послания Федеральному Собранию РФ, дал поручение до 2023 года в газифицированных населенных пунктах обеспечить подводку газа до границ участков негазифицированных домовладений без привлечения средств населения. Догазификация должна осуществляться в виде бесплатного технологического присоединения от распределительных сетей до границы земельного участка домовладения. Расстояние удаленности от распределительных сетей не является критерием догазификации.

В догазификации в Ленинградской области принимают участие:

- отдельно стоящие жилые дома (с количеством не более трех надземных этажей), предназначенные для проживания одной семьи, с планируемым максимальным часовым расходом газа не более 7 куб. метров;

- часть жилого дома блокированной застройки (с количеством не более трех надземных этажей) с планируемым максимальным часовым расходом газа не более 7 куб. метров;

- надворные постройки (гараж, баня, сауна, бассейн, теплица, зимний сад, помещения для содержания домашнего скота и птицы и иные объекты, право собственности на которые оформлено в установленном порядке);

Оперативность – залог успеха

Для проверки процедуры догазификации во всех муниципальных районах Ленинградской области были организованы специальные штабы с целью контроля всех этапов: от заявки до завершения строительно-монтажных работ. Главная задача штаба – собрать максимальное количество заявок от населения в оперативные сроки, чтобы как можно больше жителей смогли газифицировать свои дома.

Для этого были предприняты определенные действия, среди которых размещение актуальной информации в социальных сетях, встречи со старостами и жителями уже газифицированных населенных пунктов, где жители могут принять участие в программе догазификации.

Кроме этого, в сетевые организации Гатчинского района были направлены письма о необходимости сокращения сроков согласования проектных решений при размещении объектов в рамках догазификации. Также было направлено комплексное согласие на подключение к газораспределительным сетям объектов капитального строительства, расположенных на территории Гатчинского района, в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

- Сегодня потребность в догазификации в Гатчинском районе составляет примерно 7900 домовладений, на 11 ноября на официальном портале Единого оператора газификации РФ было зарегистрировано 1196 заявок, подходящих под программу догазификации. Это один из лучших показателей в регионе, - рассказал Игорь Ермолаев.

Изначально потребность составляла порядка пяти тысяч домовладений, но в Гатчинском районе решили включить в программу догазификации те населенные пункты, в которых газораспределительный газопровод будет простроен по программе газификации населенных пунктов, рассчитанной до 2025 года.

Право на компенсацию

Игорь Ермолаев подчеркнул, что программа догазификации не предполагает установку газового оборудования на территории домовладения – это должны оплатить сами жители. Тем не менее, с целью оказания помощи в газификации в границах земельного участка в Ленинградской области предусмотрены субсидии или компенсация – разница между фактической стоимостью работ и платой собственника индивидуального жилого дома выплачивается предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства газораспределительных сетей.

Максимальный размер субсидии:

- 300 тысяч рублей, получатели: собственники домовладений – ветераны и (или) инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

- 200 тысяч рублей, получатели: собственники, относящиеся к льготной категории граждан и (или) состоящие в родстве с собственником;

- 180 тысяч рублей, получатели: прочие собственники индивидуальных домовладений.

Претендентом на получение субсидии является собственник домовладения – гражданин Российской Федерации, владеющий на праве собственности индивидуальным домовладением или долей в индивидуальном домовладении, не имеющий в соответствии с налоговым кодексом РФ задолженности по уплате налога на имущество физических лиц, а также земельного налога. На момент проведения работ по газификации индивидуального домовладения, заявитель должен быть зарегистрирован в Ленинградской области не менее одного года или состоять в родственных отношениях с собственником домовладения (супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки).

К льготным категориям граждан для получения субсидии относятся:

- получатели трудовой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению;

- родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними одного или нескольких детей-инвалидов;

- родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними трех и более детей;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды I и II групп;

- граждане, являющиеся инвалидами III группы и проживающие в семье со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области;

- ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

- граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Для многоквартирных домов - свой порядок

К сожалению, многоквартирные жилые дома не вошли в программу догазификации. Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов в Гатчине осуществляется на основании программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина».

Технологическое присоединение к газораспределительным сетям многоквартирного жилого фонда не включает установку внутридомового газового оборудования и приборов учета. Для муниципальных квартир данное мероприятие не входит в вышеуказанную программу, и наниматели муниципального жилья вынуждены производить установку ВКГО за собственные средства.

Текущие проекты

Игорь Ермолаев также рассказал о реализованных и текущих проектах газификации. Так, в Гатчине построен распределительный газопровод низкого давления в микрорайоне Мариенбург протяженностью 4700 погонных метров. Газифицированы многоквартирные жилые дома по улице Комсомольцев Подпольщиков, 33 и улице Школьной, 5.

Ведется приемка распределительного газопровода по улице 1 Мая, переулку Первомайский. Проводятся работы по реконструкции газорегуляторных шкафных пунктов на Корпиковском шоссе (ГРПШ № 17) и в Егерской слободе (ГРПШ № 8).

В стадии проектирования находятся распределительный газопровод по улицам Торфяная, Фрейзерная, а также распределительный газопровод по улице Старая дорога, переулок Новый.

Предпроектные работы проводятся по объектам: распределительный газопровод по улице Чкалова, распределительный газопровод по кварталу № 6 (промзона), распределительный газопровод по улице Сойту, улице Парковой и улице Приоратской.

Собираем документы

Для участия в программе догазификации необходимо:

- подать заявку;

- заключить договор;

- провести мероприятия по газификации;

- заключить договор на ВДГО/ВКГО;

- осуществить пуск газа.

Подать заявку на догазификацию можно:

- на портале Единого оператора газификации РФ conectgas.ru,

- на сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» gazprom-lenobl.ru,

- в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Перечень документов для заключения договора на догазификацию:

- паспорт;

- СНИЛС;

- правоустанавливающие документы на объект и земельный участок;

- расчет расхода газа (если превышает 7 куб.м/час);

- ситуационный план;

- доверенность (если заявка подается представителем заявителя);

- согласие на обработку персональных данных.

Для заключения договора на поставку газа необходимы:

- договор на подключение (ТП);

- договор на ТО газопровода-ввода и газоиспользующего оборудования;

- договор на сервисное обслуживание котлового оборудования;

- акт приемки законченного строительного объекта газораспределительной системы;

- справка формы-9;

- паспорт на счетчик.

Для заключения договора на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО (дополнительно к перечисленным документам при заключении договора на догазификацию представляются):

- документы на газоиспользующее оборудование;

- документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа;

- копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительные сети (при наличии);

- документы, подтверждающие право лица действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Ирина Хрусталёва