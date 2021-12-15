Международный триумф победителя «Гатчинской романсиады – 2021»

Конкурс состоялся 12-го декабря в
Москве. Среди двенадцати сильнейших исполнителей – победителей региональных «Романсиад»
– 20-летний петербуржец Егор Мартыненко одержал убедительную победу. В его конкурсной
программе прозвучал романс знаменитого гатчинского композитора и дирижера М.М. Ипполитова-Иванова, чье имя носит Гатчинская
музыкальная школа.
В гала-концерте Егор Мартыненко в
сопровождении музыкального руководителя «Гатчинской романсиады» Дины
Каминской и Государственного оркестра русских народных инструментов «Россия»
им. Людмилы Зыкиной исполнил знаменитый романс из репертуара В. Козина «Смейся,
смейся громче всех!».
Также в гала-концерте юбилейного
конкурса блистала председатель жюри «Гатчинской романсиады» Мария Людько. Выступая
с приветственным словом, художественный руководитель «Гатчинской романсиады»
Борис Дёмин передал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко и главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим.
В сопровождении оркестра Борис Дёмин
и лауреат конкурса Светлана Захарова исполнили знаменитую «Калитку» поэта
А. Будищева, который тоже жил в Гатчине.
Фото: https://vk.com/gatchinaromans