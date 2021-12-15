Международный триумф победителя «Гатчинской романсиады – 2021»

Конкурс состоялся 12-го декабря в Москве. Среди двенадцати сильнейших исполнителей – победителей региональных «Романсиад» – 20-летний петербуржец Егор Мартыненко одержал убедительную победу. В его конкурсной программе прозвучал романс знаменитого гатчинского композитора и дирижера М.М. Ипполитова-Иванова, чье имя носит Гатчинская музыкальная школа.

В гала-концерте Егор Мартыненко в сопровождении музыкального руководителя «Гатчинской романсиады» Дины Каминской и Государственного оркестра русских народных инструментов «Россия» им. Людмилы Зыкиной исполнил знаменитый романс из репертуара В. Козина «Смейся, смейся громче всех!».

Также в гала-концерте юбилейного конкурса блистала председатель жюри «Гатчинской романсиады» Мария Людько. Выступая с приветственным словом, художественный руководитель «Гатчинской романсиады» Борис Дёмин передал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим.

В сопровождении оркестра Борис Дёмин и лауреат конкурса Светлана Захарова исполнили знаменитую «Калитку» поэта А. Будищева, который тоже жил в Гатчине.

Фото: https://vk.com/gatchinaromans