Премия «Доброволец.ЛО» вручена

В связи с ковидными ограничениями присутствовать на церемонии смогли только финалисты конкурса, остальные добровольцы могли присоединиться к празднику в режиме онлайн. А таких было очень много, так как «волонтерская» семья Ленинградской области – большая, дружная, активная. В нашем регионе насчитывается более 13 тысяч добровольцев и более 250 волонтерских организаций, которые принимают участие во всех общественных мероприятиях, праздниках, помогают на выборах, выигрывают гранты правительства Ленинградской области на реализацию своих проектов.

Спасибо за доброе сердце

Всех участников церемонии приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Не ожидал, что такое количество ленинградцев станут волонтерами. Думаю, по факту даже больше – многие скромничают и об этом не рассказывают. Все, кто вступил на путь волонтерства, уже добились больших побед – над своей леностью, над обыденностью мира и почувствовали свою нужность. Волонтерство – это благородное и благодарное дело. Отрадно, что в Ленинградской области волонтерством занимаются не только молодежь и подростки. Самому молодому нашему волонтеру – десять лет, самому взрослому – за 80 лет, - сказал глава региона и поблагодарил волонтеров за добрые дела.

Кстати, Александр Дрозденко и сам входит в ряды добровольцев. Губернатор Ленинградской области официально состоит в движении «Волонтеры Победы», принимает участие в акции «Мы вместе» и экологическом движении.

- Вместе с семьей мы также занимаемся социальным волонтерством. Уверен, что каждый может найти время – хотя бы раз в месяц для добрых дел, - добавил глава региона.

В ходе церемонии награды победителям вручали представители правительства и Законодательного собрания Ленинградской области, коммерческих и общественных организаций. В этот вечер к волонтерам были обращены слова благодарности и признательности за их труд, молодой и энергичный задор, не зависящий от возраста, доброе сердце и щедрую душу.

- Добровольцы Гатчинского района составляют значимую часть всех волонтеров региона. Многие проекты начинались именно на гатчинской земле. Здесь живут и работают более трех тысяч добровольцев, а некоторые добровольческие организации существуют более 10-15 лет. Вы приходите туда, где вы нужны, ваши идеи и помощь – всегда актуальны. Благодаря добровольчеству вы можете найти себя в любой сфере профессиональной деятельности. Мы всегда готовы вам помочь, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Имена победителей названы!

На конкурс «Доброволец.ЛО» поступило 205 заявок для участия в номинациях «Прорыв года», «Волонтер года», «Волонтерский клуб года», «Лучший муниципальный ресурсный добровольческий центр», «Корпоративное волонтерство», «Лучшая публикация», «Социальное медиа», «Самый добрый комитет». Кроме этого, десять лучших участников конкурса в номинации «Волонтер года» выдвигаются на премию губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в номинации «Социально значимая общественная деятельность».

В номинации «Волонтер года» первое место заняла Анастасия Анисимова из Волховского района, второе место – Анна Лубина из Гатчинского района, третье место – Георгий Икко из Киришского района. В специальной номинации «Наставники» победила Зоя Степичева из Лодейнопольского района.

В номинации «Волонтерский клуб года» лучшим стало сообщество «V18» из Тихвина, второе место занял клуб «Вольный» из Дома молодежи города Выборга, на третьем месте – добровольческое объединение «ДАР» из Киришского Дворца детского творчества. В специальной номинации «Наставники» награда досталась молодежной общественной организации «Перспектива» из Лодейнопольского района.

Награду в специальной номинации «Инклюзивное волонтерство» получило крестьянско-фермерское хозяйство «Муслим» из Гатчинского района.

В номинации «Лучшая публикация» первое место занял «Канал СТВ» из Соснового Бора, второе место поделили редакция газеты «Гатчинская правда» и Алексей Александров из Волховского района.

В номинации «Социальные медиа» первое место завоевала Юлия Рыкова и ее медиапроект «За мной». Специальная номинация «Добрые медиа» досталась комитету общественных коммуникаций Ленинградской области.

В специальной номинации «Мы вместе» награды получили Даниил Григоренко из Тихвинского района, Максим Окуличев из Бокситогорского района и Валерий Исаков из Гатчинского района.

Награду в специальной номинации «Зооволонтерство» получил благотворительный Фонд помощи животным Ленинградской области «Я Свободен».

В специальной номинации «Добрый спорт» отмечена Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской области.

В номинации «Лучший муниципальный ресурсный добровольческий центр» победил Ресурсный добровольческий центр «Добровольчество Киришского района».

В номинации «Самый добрый комитет» победили отдел молодежной политики комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации муниципального образования Выборгского района и отдел по спорту, молодежной политике администрации Волховского района.

Победа в специальной номинации «Добрый комитет» досталась Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

В номинации «Корпоративное волонтерство» отмечена молодежная организация Выборгского судостроительного завода.

Не останавливаться на достигнутом

Заместитель председателя Молодежного совета города Коммунара Анна Лубина, завоевавшая второе место в номинации «Волонтер года», призналась, что на пути к сцене, где ей вручили заслуженную награду, эмоции переполняли.

- Я довольна результатом, но в следующем году обязательно попробую стать победителем. Также мы будем выдвигать в соответствующей номинации наш Молодежный совет и волонтерский клуб, который открываем на базе школы, - сказала она.

В мае текущего года на страницах газеты «Гатчинская правда» мы уже рассказывали об Анне, которая работала в качестве волонтера комфортной среды. На конкурс «Доброволец.ЛО» Анна представила свое портфолио волонтера, которое начинается с 2015 года – со школьной скамьи. Анна раздавала Георгиевские ленточки в преддверии 9 мая, принимала участие в работе корпуса «Волонтеры Победы», поздравляла ветеранов, была в составе «Поискового движения России», помогала искать родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

- Благодарю всех, кто поддерживает добровольцев. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше. Тем более что в Ленинградской области волонтерам всегда готовы помочь опытные наставники, - добавила Анна Лубина.

Автоволонтер «серебряного» возраста

Жителю Сиверского поселения, блокаднику Валерию Исакову была вручена награда в специальной номинации «Мы вместе». Всю пандемию Валерий Семенович работал автоволонтером - возил медицинских работников Сиверской больницы по их профессиональным делам, помогал своим сверстникам, оказавшимся в самоизоляции.

Также ему передали благодарность от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за неоценимый вклад в организацию всероссийской акции помощи пожилым людям, находящимся в вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Имя Валерия Исакова известно многим гатчинцам разных поколений. Человеком с большой буквы называют его в Сиверском поселении, где он проживает. Валерий Семенович — житель блокадного Ленинграда, волонтер «серебряного возраста» и основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда.

Валерий Семенович родился в 1941 году в Ленинграде. Здесь его семью застала Великая Отечественная война. Он рос в блокадном Ленинграде, сумел выжить, и спустя много лет, вместе со своей супругой, Галиной Александровной, собрал уникальную экспозицию, посвященную блокадному городу. Со своим передвижным музеем чета Исаковых побывала во многих школах, детских садах, учреждениях культуры, рассказывая детям и взрослым правду о тех горьких и страшных годах.

Валерий Семенович Исаков — сам человек далеко уже не молодой. И, тем не менее, он одним из первых встал в ряды добровольных помощников пожилым людям в самом начале эпидемии коронавирусной инфекции, когда многие из них оказались вынуждены сидеть дома.

В благодарственном письме Александра Дрозденко Валерию Семеновичу есть такие слова:

«...за постоянную готовность протянуть руку помощи в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке».

Напомним, что конкурс «Премия Доброволец ЛО» проводится в рамках реализации комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения. Организатором конкурса выступает Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, реализующие добровольческие программы и проекты на территории Ленинградской области.

Ирина Хрусталёва, Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой