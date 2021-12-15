Солисты «Метелицы» – в «Дарине»

В конце ноября для ребят и педагогов «Дарины» выступали солисты оркестра: Любовь Саматова, Ольга Галаева, Андрей Кузьминов, Юрий Горобец. Малыши слушали, как звучит домра, баян, аккордеон, гусли звончатые и вокал-интерактив. Вел концерт лектор-искусствовед, член Всероссийского музыкального общества Константин Никитин, автор детско-юношеского абонемента «Волшебный мир народной музыки».

На концерте исполнялись произведения, рассчитанные, в первую очередь, на детскую аудиторию: вальс «Ручейки» Е. Доги, «Три поросенка» Д. Уотта, «Баллада» К. Шаханова и другие.

Малыши хлопали во все ладоши и искренне радовались музыкальным выступлениям. Вокалистка Екатерина Баринова доставила детям особое удовольствие: с ней ребятишки и попели, и потанцевали, и в прятки поиграли. Встреча музыкантов с детьми получилась очень теплой и трогательной.

Артисты «Метелицы» обещали обязательно вернуться к своим маленьким благодарным зрителям.