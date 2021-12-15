Солисты «Метелицы» – в «Дарине»

В конце ноября для ребят
и педагогов «Дарины» выступали солисты оркестра: Любовь Саматова, Ольга
Галаева, Андрей Кузьминов, Юрий Горобец. Малыши слушали, как звучит домра,
баян, аккордеон, гусли звончатые и вокал-интерактив. Вел концерт
лектор-искусствовед, член Всероссийского музыкального общества Константин
Никитин, автор детско-юношеского абонемента «Волшебный мир народной музыки».
На концерте исполнялись
произведения, рассчитанные, в первую очередь, на детскую аудиторию: вальс
«Ручейки» Е. Доги, «Три поросенка» Д. Уотта, «Баллада» К. Шаханова и другие.
Малыши хлопали во все
ладоши и искренне радовались музыкальным выступлениям. Вокалистка Екатерина
Баринова доставила детям особое удовольствие: с ней ребятишки и попели, и потанцевали,
и в прятки поиграли. Встреча музыкантов с детьми получилась очень теплой и
трогательной.
Артисты «Метелицы»
обещали обязательно вернуться к своим маленьким благодарным зрителям.