Жителям Ленобласти о необходимости вовремя оплачивать электроэнергию напомнили яркие билборды

Баннеры
с яркими сюжетами – пещерным человеком и загадочными силуэтами в темноте –
появились в населённых пунктах региона, «лидирующих» по сумме долга за свет, в
частности, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и других районах.
Таким
образом, гарантирующий поставщик, наряду с другими способами информирования,
ещё раз напомнил жителям региона, что важно успеть рассчитаться за потреблённый
ресурс без штрафных санкций и войти в новый год без долгов.
Оплатить
электроэнергию без комиссии можно в любом месте, где есть доступ к интернету,
всего за несколько минут – с помощью Личного
кабинета для бытовых потребителей ikus.pesc.ru
и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в AppStore и GooglePlay).