Жителям Ленобласти о необходимости вовремя оплачивать электроэнергию напомнили яркие билборды

Баннеры с яркими сюжетами – пещерным человеком и загадочными силуэтами в темноте – появились в населённых пунктах региона, «лидирующих» по сумме долга за свет, в частности, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и других районах.

Таким образом, гарантирующий поставщик, наряду с другими способами информирования, ещё раз напомнил жителям региона, что важно успеть рассчитаться за потреблённый ресурс без штрафных санкций и войти в новый год без долгов.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно в любом месте, где есть доступ к интернету, всего за несколько минут – с помощью Личного кабинета для бытовых потребителей ikus.pesc.ru и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в AppStore и GooglePlay).