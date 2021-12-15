Жителям Ленобласти о необходимости вовремя оплачивать электроэнергию напомнили яркие билборды

Жителям Ленобласти о необходимости вовремя оплачивать электроэнергию напомнили яркие билборды

Петербургская сбытовая компания в ряде населённых пунктов Ленинградской области разместила билборды, призывающие своевременно оплачивать электроэнергию. В рамках информационной кампании «Со светом – лучше!» потребителям предложили взглянуть на современную жизнь без электричества, ведь именно такая мера ждёт абонентов, накопивших задолженность.

Рубрики : ЖКХ     15 Dec 2021

Баннеры с яркими сюжетами – пещерным человеком и загадочными силуэтами в темноте – появились в населённых пунктах региона, «лидирующих» по сумме долга за свет, в частности, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и других районах.

Таким образом, гарантирующий поставщик, наряду с другими способами информирования, ещё раз напомнил жителям региона, что важно успеть рассчитаться за потреблённый ресурс без штрафных санкций и войти в новый год без долгов.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно в любом месте, где есть доступ к интернету, всего за несколько минут – с помощью Личного кабинета для бытовых потребителей ikus.pesc.ru и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в AppStore и GooglePlay).

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