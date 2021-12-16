Бадминтон – в школьные массы

Организатором мероприятия
выступила Федерация бадминтона Ленинградской области. Мастер-класс провели
мастера спорта РФ Михаил Лавриков и Егор Холкин, а также представитель
Гатчинского городского спортивно-досугового центра Константин Иванов.
Ребятам рассказали
историю возникновения бадминтона, отличия разных видов воланов и показали
основные элементы техники игры в бадминтон. В ходе мастер-класса юные
спортсмены пробовали подавать, отбивать волан сверху, а также поиграли с
профессиональными спортсменами. После игры школьники смогли пообщаться со
спортсменами и задать им интересующие их вопросы. Среди школьников нашлись и
те, кто тут же захотел записаться в секцию бадминтона.
Мастер-класс прошел в
рамках проекта «Детский спорт» при поддержке депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Александра Русских и координатора проекта в
Северо-Западном федеральном округе Вячеслава Комарова.