Бадминтон – в школьные массы

Организатором мероприятия выступила Федерация бадминтона Ленинградской области. Мастер-класс провели мастера спорта РФ Михаил Лавриков и Егор Холкин, а также представитель Гатчинского городского спортивно-досугового центра Константин Иванов.

Ребятам рассказали историю возникновения бадминтона, отличия разных видов воланов и показали основные элементы техники игры в бадминтон. В ходе мастер-класса юные спортсмены пробовали подавать, отбивать волан сверху, а также поиграли с профессиональными спортсменами. После игры школьники смогли пообщаться со спортсменами и задать им интересующие их вопросы. Среди школьников нашлись и те, кто тут же захотел записаться в секцию бадминтона.

Мастер-класс прошел в рамках проекта «Детский спорт» при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских и координатора проекта в Северо-Западном федеральном округе Вячеслава Комарова.