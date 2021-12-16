Детская библиотека в Гатчине – скоро открытие

23 декабря в 15 часов детская библиотека откроет двери по новому адресу: город Гатчина, ул. Хохлова, д. 16. Можно будет: сдать книги, выбрать новые, принять участие в сказочной викторине, сделать фото в новогоднем интерьере.

Сотрудники библиотеки планируют до Нового года подвести итоги конкурса «Талисман книжного дома», который был объявлен в конце ноября, и наградить победителей.