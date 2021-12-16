Детская библиотека в Гатчине – скоро открытие

Радостные новости из детской библиотеки города Гатчины: до открытия остается ровно неделя. Переезд состоялся, книги на новом месте расставлены, помещение украшено к Новому году, и через неделю каждый желающий сможет лично оценить новые условия в любимой библиотеке.
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декабря в 15 часов детская библиотека откроет двери по новому адресу: город Гатчина,
ул. Хохлова, д. 16. Можно будет: сдать книги, выбрать новые, принять участие в
сказочной викторине, сделать фото в новогоднем интерьере.
Сотрудники
библиотеки планируют до Нового года подвести итоги конкурса «Талисман книжного
дома», который был объявлен в конце ноября, и наградить победителей.
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