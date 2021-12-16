«Есть только миг...», или «ЧБ в квадрате»

Владимир Марков – член Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга, автор книги «Школа кузнечного искусства», академик Российской кузнечной академии им. А.И. Зимина, один из основателей Союза кузнецов России. Но Владимир Михайлович — не только художник по металлу. Еще он дизайнер, живописец, график, фотограф, хорошо известный в творческих кругах не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Каждая выставка Владимира Михайловича — настоящее открытие, поскольку ее автор — это мастер, постоянно ищущий и находящий общий язык с любым материалом и любой техникой.

Одно из творческих направлений, в котором Владимир Марков работает в последние годы — фотографика. На выставке в пространстве «Весна» были представлены как новые, так и уже знакомые зрителю работы. В основе каждой из них - аналоговая или цифровая фотография, которая подвергается сложной компьютерной обработке. Каждая из этих работ по-своему уникальна, поскольку для каждой изобретается своя технология. В итоге грань между фотографией и искусством размывается, давая очень необычный, близкий к живописи результат.

Минимализм Владимира Маркова раскрывается в исключительном внимании к деталям, в чистых, строгих линиях, выполненных в черно-белой гамме. «Музыка», «Есть только миг...», «Формы и рефлексы», «Минимализм», «Натюрморты» («Простые вещи») - и в самом названии серий его работ есть минимализм. Не стремясь объять необъятное, уходя от звенящей пестроты и навязчивой калейдоскопичности мира, мастер сосредотачивается на «простых вещах», раскрывая их внутреннюю красоту и пытаясь увидеть их душу. Одна из серий так и называется - «Натюрморты» («Простые вещи»). Кажется, что именно в простых вещах художник ищет ответы на самые сложные вопросы, которые он задает жизни.

На новой выставке Владимира Маркова к его излюбленным сюжетам, пейзажу и натюрморту, добавились портреты, но портреты своеобразные. Например, в серии «Музыка» - это портрет самой Музыки, запечатленный с самых разных ракурсов (руки музыкантов, их лица, их соприкосновения с инструментом). Серия «Есть только миг...» - это тоже портрет, но на этот раз ночного города, последней электрички, растворяющихся в тумане людей...

Еще один визуальный прием мастера - квадратный формат его фоторабот. Сам Владимир Марков объясняет это своим многолетним дизайнерским прошлым. Участник и оформитель великого множества выставок, в том числе международных, он считает квадрат идеальной формой для моделирования и компоновки пространства.

В рамках работы выставки Владимир Марков провел мастер-класс по композиции, основам дизайна и фотографии для воспитанников Центра информационных технологий, которые обучаются на курсах «Юный дизайнер» и «Редактирование и монтаж видеороликов».

Юлия Лысанюк