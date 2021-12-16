«Есть только миг...», или «ЧБ в квадрате»

Владимир Марков – член Гильдии кузнецов и
художников по металлу Санкт-Петербурга, автор книги «Школа кузнечного
искусства», академик Российской кузнечной академии им. А.И. Зимина, один из
основателей Союза кузнецов России. Но Владимир Михайлович — не только художник
по металлу. Еще он дизайнер, живописец, график, фотограф, хорошо известный в
творческих кругах не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Каждая
выставка Владимира Михайловича — настоящее открытие, поскольку ее автор — это
мастер, постоянно ищущий и находящий общий язык с любым материалом и любой
техникой.
Одно из творческих направлений, в котором
Владимир Марков работает в последние годы — фотографика. На выставке в
пространстве «Весна» были представлены как новые, так и уже знакомые зрителю
работы. В основе каждой из них - аналоговая или цифровая фотография, которая
подвергается сложной компьютерной обработке. Каждая из этих работ по-своему
уникальна, поскольку для каждой изобретается своя технология. В итоге грань
между фотографией и искусством размывается, давая очень необычный, близкий к
живописи результат.
Минимализм Владимира Маркова раскрывается
в исключительном внимании к деталям, в чистых, строгих линиях, выполненных в
черно-белой гамме. «Музыка», «Есть только миг...», «Формы и рефлексы»,
«Минимализм», «Натюрморты» («Простые вещи») - и в самом названии серий его
работ есть минимализм. Не стремясь объять необъятное, уходя от звенящей
пестроты и навязчивой калейдоскопичности мира, мастер сосредотачивается на
«простых вещах», раскрывая их внутреннюю красоту и пытаясь увидеть их душу.
Одна из серий так и называется - «Натюрморты» («Простые вещи»). Кажется, что
именно в простых вещах художник ищет ответы на самые сложные вопросы, которые
он задает жизни.
На новой выставке Владимира Маркова к его
излюбленным сюжетам, пейзажу и натюрморту, добавились портреты, но портреты
своеобразные. Например, в серии «Музыка» - это портрет самой Музыки,
запечатленный с самых разных ракурсов (руки музыкантов, их лица, их
соприкосновения с инструментом). Серия «Есть только миг...» - это тоже портрет,
но на этот раз ночного города, последней электрички, растворяющихся в тумане
людей...
Еще один визуальный прием мастера -
квадратный формат его фоторабот. Сам Владимир Марков объясняет это своим
многолетним дизайнерским прошлым. Участник и оформитель великого множества
выставок, в том числе международных, он считает квадрат идеальной формой для
моделирования и компоновки пространства.
В рамках работы выставки Владимир Марков
провел мастер-класс по композиции, основам дизайна и фотографии для
воспитанников Центра информационных технологий, которые обучаются на курсах
«Юный дизайнер» и «Редактирование и монтаж видеороликов».
Юлия Лысанюк