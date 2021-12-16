Гатчина получает статус исторического поселения, а усадьбу в Тайцах ждет реставрация

«На территории Ленинградской области расположена довольно большая группа памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как архитектурных, так и природных. Они менее известны, чем памятники Санкт-Петербурга. Однако по многим из них мы плотно взаимодействуем с Петербургом. Например, по таким, как водоподводящая система Петергофа. Для нас важно находить баланс между динамичностью развития субъекта и сохранением культурного наследия. Такой подход мы применяем и к историческим поселениям. В настоящее время еще два населенных пункта получают этот статус, в том числе Гатчина», ― рассказал Владимир Цой.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ленинградской области включены Геодезическая дуга Струве на острове Гогланд, форты «Ино» в Выборгском районе, «Серая лошадь» и «Красная горка» в Ломоносовском районе, ансамбль дачи Зиновьевых во Всеволожском районе, дворцово-парковые ансамбли в поселке Тайцы Гатчинского района, поселках Гостилицы и Ропша Ломоносовского района, исторический центр города Гатчина, ансамбль крепости «Орешек» в Кировском районе, Луговой (Озерковый) парк в деревне Низино Ломоносовского района, Усадьба Богословка во Всеволожском районе, Линдуловская роща в Выборгском районе, Ижорский уступ в Волосовском районе, Колтушская и Юкковская возвышенности во Всеволожском районе, Зелёный пояс Славы.

Средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, выделяются как из областного бюджета, так и из иных источников ─ муниципальных образований Ленинградской области, Министерства культуры России, Фонда инвестиционных строительных проектов, есть и частные инвестиции, как, например, в каскад ГЭС на Свири.

Как рассказал Владимир Цой, в этом году завершились консервационные работы в усадебном доме в Тайцах. Сейчас готовится проект реставрации усадьбы, а в I полугодии 2022 года проект пройдет экспертизу. Работы на парковых постройках также начнутся в следующем году.