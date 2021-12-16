Гатчина получает статус исторического поселения, а усадьбу в Тайцах ждет реставрация

«На территории
Ленинградской области расположена довольно большая группа памятников, входящих
в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как архитектурных, так и природных. Они
менее известны, чем памятники Санкт-Петербурга. Однако по многим из них мы
плотно взаимодействуем с Петербургом. Например, по таким, как водоподводящая
система Петергофа. Для нас важно находить баланс между динамичностью развития
субъекта и сохранением культурного наследия. Такой подход мы применяем и к
историческим поселениям. В настоящее время еще два населенных пункта получают
этот статус, в том числе Гатчина», ― рассказал Владимир Цой.
В список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в Ленинградской области включены Геодезическая дуга Струве на
острове Гогланд, форты «Ино» в Выборгском районе, «Серая лошадь» и «Красная
горка» в Ломоносовском районе, ансамбль дачи Зиновьевых во Всеволожском районе,
дворцово-парковые ансамбли в поселке Тайцы Гатчинского района, поселках
Гостилицы и Ропша Ломоносовского района, исторический центр города Гатчина,
ансамбль крепости «Орешек» в Кировском районе, Луговой (Озерковый) парк в
деревне Низино Ломоносовского района, Усадьба Богословка во Всеволожском
районе, Линдуловская роща в Выборгском районе, Ижорский уступ в Волосовском
районе, Колтушская и Юкковская возвышенности во Всеволожском районе, Зелёный
пояс Славы.
Средства на проведение
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, входящих в
список всемирного наследия ЮНЕСКО, выделяются как из областного бюджета, так и
из иных источников ─ муниципальных образований Ленинградской области,
Министерства культуры России, Фонда инвестиционных строительных проектов, есть
и частные инвестиции, как, например, в каскад ГЭС на Свири.
Как рассказал Владимир
Цой, в этом году завершились консервационные работы в усадебном доме в Тайцах.
Сейчас готовится проект реставрации усадьбы, а в I полугодии 2022 года проект пройдет
экспертизу. Работы на парковых постройках также начнутся в следующем году.