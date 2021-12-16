«Гатчинская правда» дарит книги

Презентация книги «Живая история газетных страниц» состоялась во время классного часа, посвященного памятной дате – Дню Героев Отечества. Этот сборник тематических публикаций журналистов «Гатчинской правды» за восемь десятков лет был издан редакционным коллективом благодаря гранту правительства Ленобласти и при участии центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна.

На встрече с заместителем редактора газеты «Гатчинская правды» Татьяной Можаевой присутствовали ученики 10-го морского кадетского класса Гатчинской школы №11.

- Этот сборник будет полезен учителям и ученикам, экскурсоводам, режиссерам и сценаристам, всем, кто распространяет информацию, несет знания в массы, поднимает тему войны на территории Гатчинского района в публичном выступлении, отчете или школьном сочинении. Читайте, думайте, гордитесь своими предками и будьте их достойны! – сказала, обращаясь к старшеклассникам, Татьяна Можаева.

Ребята проявили искреннюю заинтересованность, познакомились с содержанием книги и спросили, будет ли у нее продолжение.

Еще 30 экземпляров книг были переданы в Гатчинскую школу № 7, школьный музей которой активно работает над изучением тем «Красногвардейск в годы Великой Отечественной

войны» и «Подвиг двадцати пяти».

Для того, чтобы возможность почитать книгу «Живая история газетных страниц» имели все желающие, редакция передала экземпляры книги во все библиотеки Гатчины и района, а также 300 книг переданы в комитет образования Гатчинского района – для распространения по школьным библиотекам. Поступила книга и в Совет ветеранов Гатчинского района.

Андрей Соколов