«Гатчинская правда» дарит книги

Презентация книги «Живая
история газетных страниц» состоялась во время классного часа, посвященного
памятной дате – Дню Героев Отечества. Этот сборник тематических публикаций
журналистов «Гатчинской правды» за восемь десятков лет был издан редакционным
коллективом благодаря гранту правительства Ленобласти и при участии центральной
городской библиотеки им. А.И. Куприна.
На встрече с заместителем
редактора газеты «Гатчинская правды» Татьяной Можаевой присутствовали ученики
10-го морского кадетского класса Гатчинской школы №11.
- Этот сборник будет
полезен учителям и ученикам, экскурсоводам, режиссерам и сценаристам, всем, кто
распространяет информацию, несет знания в массы, поднимает тему войны на
территории Гатчинского района в публичном выступлении, отчете или школьном
сочинении. Читайте, думайте, гордитесь своими предками и будьте их достойны! –
сказала, обращаясь к старшеклассникам, Татьяна Можаева.
Ребята проявили искреннюю
заинтересованность, познакомились с содержанием книги и спросили, будет ли у
нее продолжение.
Еще 30 экземпляров книг
были переданы в Гатчинскую школу № 7, школьный музей которой активно работает
над изучением тем «Красногвардейск в годы Великой Отечественной
войны» и «Подвиг двадцати
пяти».
Для того, чтобы
возможность почитать книгу «Живая история газетных страниц» имели все желающие,
редакция передала экземпляры книги во все библиотеки Гатчины и района, а также
300 книг переданы в комитет образования Гатчинского района – для
распространения по школьным библиотекам. Поступила книга и в Совет ветеранов
Гатчинского района.
Андрей Соколов