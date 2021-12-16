Завтра отключат свет в Гатчине

17.12.21 с 09:00 до 15:45
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 18А.
17.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
пер. Дачный д. 1-15;
ул. Земская д. 1-16;
ул. Петроградская д. 6-14;
ул. Полозова д. 1-21;
ш. Сиверское д. 90-104.
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Вырице.
17.12.21 с 09:00 до 15:45
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 18А.
17.12.21 с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
пер. Дачный д. 1-15;
ул. Земская д. 1-16;
ул. Петроградская д. 6-14;
ул. Полозова д. 1-21;
ш. Сиверское д. 90-104.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.