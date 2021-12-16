Завтра отключат свет в Гатчине

Завтра отключат свет в Гатчине

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Вырице.

Рубрики : ЖКХ     16 Dec 2021

17.12.21 с 09:00 до 15:45

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 18А.

 

17.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица:

пер. Дачный д. 1-15;

ул. Земская д. 1-16;

ул. Петроградская д. 6-14;

ул. Полозова д. 1-21;

ш. Сиверское д. 90-104.

 

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