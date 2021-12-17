Блеск и нищета великого зодчего Карла Росси

История рождения Карла Росси до сих пор достоверно не известна. По одним сведениям, которых в основном придерживаются исследователи, он родился в Неаполе, по другим – был венецианским дворянином, унаследовавшим титул от отца, коего никогда не знал. Неоспоримым же является, что именно Россия стала местом расцвета архитектурного таланта Карла Росси.

Когда Карлу было 10 лет, его мать Гертруда Росси и отчим Шарль Ле Пик – блестящая балетная пара, приняли приглашение переехать из Парижа в Санкт-Петербург, чтобы выступать на сцене нового каменного Большого театра. С огромным успехом чета блистала в российской столице, отчим Карла Росси прославился ещё и как выдающийся балетмейстер, а с приходом к власти Павла I и вовсе стал придворным учителем танцев будущих престолонаследников – Александра I и его брата Константина.

С самого детства Карл Росси был окружён людьми искусства. Важнейшую роль в его судьбе сыграл художник-декоратор Винченцо Бренна – его наставник, приглашённый в Россию Павлом I и ставший в годы его правления первым архитектором двора. Поручение Бренне реконструкции Павловского дворцово-паркового комплекса становится для его талантливого ученика Карло Росси удачным началом профессиональной деятельности. С 1796 года, не без содействия его учителя Бренны, Росси в чине губернского секретаря и статусе помощника при архитекторе назначают в «Кабинет его величества», который ведал строительством и реконструкцией дворцов. Ещё не имевший звания архитектора, Карл Росси выполняет под руководством Бренны роль чертёжника в проекте Михайловского замка и участвует в возобновлённом строительстве Исаакиевского собора. Однако же после убийства Павла I заказы от нового императора Александра I не поступают. Винченцо Бренна принимает решение уехать за границу, взяв с собой подающего большие надежды ученика, чтобы тот продолжал обучение архитектурному делу у европейских мастеров. Возвращался Росси в Петербург уже один, но с большим желанием создавать в российской столице грандиозные произведения архитектурного искусства. Но сбыться этим планам сразу не удалось, и первой самостоятельной работой Росси стал проект строительства деревянного театра на Арбатской площади в Москве, который сгорел во время нашествия Наполеона в 1812 году. В начале 1809 года архитектору Росси поручают перестройку путевого дворца в Твери для сестры императора – Екатерины Павловны. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с описью дела «Тверской путевой дворец», где содержатся три плана здания. За заслуги в Твери Росси был награждён орденом Владимира 4-й степени и чином коллежского советника.

Не желая оставаться провинциальным архитектором, Карл Росси решает вернуться в Петербург, и уже через год его назначают главным архитектором петербургского Комитета для строений и гидравлических работ, где вместе с архитекторами Стасовым и Михайловым он встаёт во главе обширных работ по застройке столицы страны, победившей в войне 1812 года. В Петербурге и в его загородных резиденциях начинается бурное строительство – пришло время, когда амбиции Росси смогли реализоваться соразмерно его таланту.

Серьёзным заказом для архитектора стал порученный ему проект перестройки Елагина дворца для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Строительство Михайловского дворца, названного в честь младшего сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича – ещё одно выдающееся творение архитектора Росси, по завершении работ над которым в 1825 году Александр I наградил Карла Росси орденом Св. Владимира 3-й степени и бриллиантовым перстнем.

Именно Росси император поручает и постройку здания Главного штаба на Дворцовой площади. Задача была не из лёгких – доминантой площади должен был оставаться Зимний дворец, шедевр Растрелли. И тогда, как написано в книге «Истории русского искусства» искусствоведа Игоря Грабаря, Росси «взял самое простое решение – правильное полукружие для площади с прорезанной в центре монументальной аркой для проезда на Морскую улицу. Здесь, в решении этой арки, Росси показал себя тем гением архитектуры, которому нужно строить не дома, а улицы и города». Ещё один яркий проект Росси, созданный им в расцвете славы – работы по отделке интерьеров Зимнего дворца, в частности, потрясающая своим масштабом и красотой Военная галерея 1812 года.

В 1828 году Карлу Росси поручают возведение здания Александринского театра, и он одновременно реализует грандиозный проект застройки Театральной улицы (ныне Зодчего Росси) и Чернышёвой площади (площадь Ломоносова). «Здесь талант Росси развёртывается во всю свою широту. Здесь он показал себя настоящим гением и, наконец, создал произведение, достойное великих римлян, с которыми сравниться он так мечтал. Действительно, нельзя не вспомнить времён цезарей, глядя на безумную роскошь архитектуры в его Театральной улице с Александринским театром в глубине», – пишет Игорь Грабарь.

По завершении строительства театра, в знак уважения перед заслугами Росси, ему была предоставлена в безвозмездное пожизненное пользование ложа во 2-м ярусе под № 14, Дело о представлении архитектору Росси пользоваться пожизненно ложей в Александринском театре хранится в свободном доступе на портале Президентской библиотеки.

Почти одновременно с созданием Александринского театра немолодой уже Росси берётся за проект зданий Сената и Синода, где сегодня располагаются Конституционный суд Российской Федерации и Президентская библиотека. Строительство последнего его творения – почти целого квартала с колоссальной аркой, открывающей проезд на Галерную улицу, осуществлялось уже архитектором Александром Штаубертом, но по проекту Карла Росси.

Несмотря на многочисленные грандиозные строительства в Петербурге, которые были великолепно исполнены зодчим Росси по заказу первых лиц императорской фамилии, его финансовый достаток оставлял желать лучшего. В последние годы жизни, когда он уже не мог работать, положение великого архитектора становилось всё более тяжёлым. Из-за постоянной нехватки денег и, как следствие, множества накопившихся долгов, Карл Росси был вынужден даже обратиться в дирекцию Александринского театра с просьбой выкупить у него ложу, предоставленную в пожизненное пользование. В просьбе ему было отказано, а попытки Росси продавать её разного рода желающим на отдельные спектакли прекратились после случившейся драки между покупателями прямо в ложе театра.

Великий зодчий Карл Росси – один из главных создателей потрясающего облика дворцового Петербурга, скончался в 1849 году в крайней бедности, заболев холерой, с которой не в силах был справиться из-за слабости организма и невосполнимых утрат – тремя годами ранее скончались его жена и старший сын Александр, унаследовавший талант и профессию отца. Карла Росси похоронили на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге, а в первой половине XX века его прах был перенесён в некрополь Александро-Невской лавры.