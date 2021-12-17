Московская область делится опытом переработки отходов с Ленинградской

Комплекс
был открыт три года назад, проектировщики переняли самый передовой европейский
опыт. В год на переработку здесь принимают 1 млн 200 тысяч тонн отходов. К
примеру, на мусорный полигон в поселке Новый Свет под Гатчиной за это же время
свозят 700 тысяч тонн.
Три
четверти отходов подмосковный комплекс превращает во вторсырьё. Так называемые
«хвосты» – остатки, которые уже нельзя переработать – хранят, используя
уникальную технологию, безопасную для окружающей среды. Это, в частности,
сепарация и прессование.
Открытие
производства позволило закрыть несколько мусорных полигонов в окрестностях, где
отходы просто складировали. Не исключено, что экологически безопасный способ
переработки отходов в таких масштабах применят и при строительстве
мусороперерабатывающих заводов в Ленинградской области, сообщает ЛенТВ24.