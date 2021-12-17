Московская область делится опытом переработки отходов с Ленинградской

Московская область делится опытом переработки отходов с Ленинградской

Петербургские и областные журналисты и блогеры посетили масштабный комплекс по переработке отходов «Восток», расположенный в Подмосковье, в пятидесяти километрах от Егорьевска, сообщает ЛенТВ24.

Рубрики : Экология     17 Dec 2021

Комплекс был открыт три года назад, проектировщики переняли самый передовой европейский опыт. В год на переработку здесь принимают 1 млн 200 тысяч тонн отходов. К примеру, на мусорный полигон в поселке Новый Свет под Гатчиной за это же время свозят 700 тысяч тонн.

Три четверти отходов подмосковный комплекс превращает во вторсырьё. Так называемые «хвосты» – остатки, которые уже нельзя переработать – хранят, используя уникальную технологию, безопасную для окружающей среды. Это, в частности, сепарация и прессование.

Открытие производства позволило закрыть несколько мусорных полигонов в окрестностях, где отходы просто складировали. Не исключено, что экологически безопасный способ переработки отходов в таких масштабах применят и при строительстве мусороперерабатывающих заводов в Ленинградской области, сообщает ЛенТВ24.

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