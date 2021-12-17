Руководители поселений посетили Дом-музей Исаака Шварца

После экскурсии по
культурному центру участники заседания посмотрели фильм, в котором были собраны
отрывки из известных кинофильмов, в которых звучали песни на музыку Исаака Шварца.
Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим поблагодарила директора дома-музея, супругу композитора Антонину
Нагорную-Шварц за теплый прием.
- Это поистине уникальное место, где время
как будто останавливается. Порой нам так этого не хватает в жизни – ненадолго
замедлится. Сюда хочется возвращаться снова и снова, - сказала Людмила Нещадим
и вручила Антонине Нагорной-Шварц сувениры.
Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий
Румянцев преподнес ей букет цветов, отметив, что Дом-музей Исаака Шварца
является жемчужиной сиверской земли и привлекает большое количество туристов на
протяжении всего года.
Ирина Хрусталёва
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