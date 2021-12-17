Руководители поселений посетили Дом-музей Исаака Шварца

Руководители поселений посетили Дом-музей Исаака Шварца

Финальное в 2021 году заседание Совета глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района прошло в Доме-музее Исаака Шварца в поселке Сиверский.

Рубрики : Общество     17 Dec 2021

После экскурсии по культурному центру участники заседания посмотрели фильм, в котором были собраны отрывки из известных кинофильмов, в которых звучали песни на музыку Исаака Шварца.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила директора дома-музея, супругу композитора Антонину Нагорную-Шварц за теплый прием.

- Это поистине уникальное место, где время как будто останавливается. Порой нам так этого не хватает в жизни – ненадолго замедлится. Сюда хочется возвращаться снова и снова, - сказала Людмила Нещадим и вручила Антонине Нагорной-Шварц сувениры.

Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев преподнес ей букет цветов, отметив, что Дом-музей Исаака Шварца является жемчужиной сиверской земли и привлекает большое количество туристов на протяжении всего года.

 

Ирина Хрусталёва

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