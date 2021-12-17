В Гатчине чествовали спортивный актив

Виновников торжества приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко, заместитель главы районной администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов.

Открывая праздник, Виталий Филоненко рассказал о том, что слышал о хорошей спортивной репутации Гатчины еще в

1980-е годы, будучи слушателем Военной артиллерийской академии имени М.И. Калинина.

- Наши курсанты и преподаватели принимали участие в кроссе «Гатчина – Пушкин». Отрадно, что Гатчина всегда славилась своими спортсменами и достижениями, массовым народным спортом. Представители моего поколения были уверены, что спорт – это сила, а вредные привычки губят здоровье. Мы продолжаем так думать и желаем каждому придерживаться этого принципа, - сказал Виталий Филоненко.

Марк Кравчук поблагодарил спортивный актив Гатчинского района за достойный пример и выразил готовность всегда поддерживать спортсменов и их начинания.

Александр Русских сказал, что Гатчина имеет не только официальный статус столицы Ленинградской области, но и заслуженное звание спортивной столицы региона - благодаря команде тренеров, спортсменов, активистов, которые прославляют наш город на российских и международных площадках.

Сергей Пименов подчеркнул, что календарный план спорткомитета был выполнен в 2021 году на 95 %.

- Последние два года были по-настоящему сложными, но благодаря слаженной работе и поддержке руководителей Гатчинского района, мы смогли провести максимальное количество мероприятий, пусть и с ограничениями. Нам есть, чем гордиться, - сказал Сергей Пименов и поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом.

Гатчина действительно по праву считается спортивной столицей Ленинградской области. Многие соревнования, проходящие ежегодно в Гатчине, уже стали визитной карточкой города и всего региона. Так, в 2021 году состоялись X детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев» и ярмарка спорта, посвященные Дню города Гатчины, серия пробегов #gatchinarun, XII Гатчинский полумарафон, прошедший в режиме COVID FREE, традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в Великой Отечественной войне, в полном объеме прошли соревнования Спартакиадного движения – Спартакиады пенсионеров, трудовых коллективов, дошкольников и микрорайонов Гатчины,

41-ый лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню. Чемпионат города Гатчины по мини-футболу уже давно является самым популярным во всей Ленинградской области и проходит на протяжении четырех месяцев в спортивном зале «Маяк». В 2021 году в нем приняли участие 58 команд в трех дивизионах.

В этот вечер на сцене творческие номера гатчинских художественных коллективов сменялись награждением спортсменов, тренеров, сотрудников и руководителей спортивных учреждений, ветеранов спорта, представителей средств массовой информации, которые рассказывают жителям города и района о спортивных праздниках и соревнованиях. Заслуженные награды и благодарности получили более 150 человек.

В новом 2022 году каждый из нас может присоединиться к большой спортивной семьей Гатчинского района и начать писать свою историю достижений.

Фото Mikka Hallakas