В Гатчине чествовали спортивный актив

Виновников торжества
приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко, заместитель главы
районной администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Русских и председатель комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов.
Открывая праздник,
Виталий Филоненко рассказал о том, что слышал о хорошей спортивной репутации
Гатчины еще в
1980-е годы, будучи
слушателем Военной артиллерийской академии имени М.И. Калинина.
- Наши курсанты и
преподаватели принимали участие в кроссе «Гатчина – Пушкин». Отрадно, что
Гатчина всегда славилась своими спортсменами и достижениями, массовым народным
спортом. Представители моего поколения были уверены, что спорт – это сила, а
вредные привычки губят здоровье. Мы продолжаем так думать и желаем каждому
придерживаться этого принципа, - сказал Виталий Филоненко.
Марк Кравчук поблагодарил
спортивный актив Гатчинского района за достойный пример и выразил готовность
всегда поддерживать спортсменов и их начинания.
Александр Русских сказал,
что Гатчина имеет не только официальный статус столицы Ленинградской области,
но и заслуженное звание спортивной столицы региона - благодаря команде
тренеров, спортсменов, активистов, которые прославляют наш город на российских
и международных площадках.
Сергей Пименов
подчеркнул, что календарный план спорткомитета был выполнен в 2021 году на 95
%.
- Последние два года были
по-настоящему сложными, но благодаря слаженной работе и поддержке руководителей
Гатчинского района, мы смогли провести максимальное количество мероприятий,
пусть и с ограничениями. Нам есть, чем гордиться, - сказал Сергей Пименов и
поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом.
Гатчина действительно по
праву считается спортивной столицей Ленинградской области. Многие соревнования,
проходящие ежегодно в Гатчине, уже стали визитной карточкой города и всего
региона. Так, в 2021 году состоялись X детские соревнования по бегу «Воспитаем
олимпийцев» и ярмарка спорта, посвященные Дню города Гатчины, серия пробегов
#gatchinarun, XII Гатчинский полумарафон, прошедший в режиме COVID FREE,
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в Великой
Отечественной войне, в полном объеме прошли соревнования Спартакиадного
движения – Спартакиады пенсионеров, трудовых коллективов, дошкольников и микрорайонов
Гатчины,
41-ый лыжный марафон,
посвященный Международному женскому дню. Чемпионат города Гатчины по
мини-футболу уже давно является самым популярным во всей Ленинградской области
и проходит на протяжении четырех месяцев в спортивном зале «Маяк». В 2021 году
в нем приняли участие 58 команд в трех дивизионах.
В этот вечер на сцене
творческие номера гатчинских художественных коллективов сменялись награждением
спортсменов, тренеров, сотрудников и руководителей спортивных учреждений,
ветеранов спорта, представителей средств массовой информации, которые
рассказывают жителям города и района о спортивных праздниках и соревнованиях.
Заслуженные награды и благодарности получили более 150 человек.
В новом 2022 году каждый
из нас может присоединиться к большой спортивной семьей Гатчинского района и
начать писать свою историю достижений.
Фото Mikka Hallakas