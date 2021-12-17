В Сиверской росгвардейцы разыскали гражданина, который сбежал из психоневрологического интерната

Накануне всем дежурным нарядам была передана ориентировка с приметами гражданина, который скрылся из психоневрологического интерната для взрослых, расположенного на улице Рощинской в Гатчине, где он проходил лечение психического заболевания.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии увидели разыскиваемого мужчину, задержали его, а затем доставили в 106 отдел полиции.