«Рождественские чтения»-2021: секулярный мир и религиозность

Основной площадкой для форума стал
духовно-просветительский центр при Покровском соборе Гатчины. Часть участников
присоединилась к мероприятию в онлайн-режиме.
По традиции, Рождественские чтения открыл епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан. Он подчеркнул роль Петра I в истории государства
и формировании православных традиций на территории Санкт-Петербургской
губернии. С приветственным словом к участникам конференции обратилась глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Участников Чтений приветствовала председатель комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Лиры Бурак. Она отметила, что этот христианский форум
стал уникальной площадкой, где проходят содержательные дискуссии, обсуждаются
актуальные аспекты образовательного процесса, вопросы духовного развития
личности, нравственного и патриотического воспитания молодежи.
В
форуме приняли участие представители духовенства и общественности, специалисты
администрации и сферы образования Гатчинского района, председатель
Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко и
другие.
Несмотря
на частично дистанционный формат православного форума, его программа была, как
всегда, очень насыщенной.
Тема
Рождественских чтений 2021 года - «Секулярный мир и религиозность». На форуме
были затронуты проблемы влияния преобразований Петра I на разные сферы
государства и, в первую очередь, на религиозную жизнь России. Участники Чтений
раскрыли интересные аспекты проведения военных реформ, учреждения морского
духовенства, систематизации социальной политики и благотворительности,
рассказали о формирования традиции почитания святого первоверховного апостола
Петра на нашей земле.
В
рамках конференции были освещены вопросы православной культуры в системе
образования, миссионерского и молодежного служения Церкви,
духовно-патриотическое наследия, социального служения и церковной
благотворительности.
В
этот день были награждены победители епархиального этапа XVIII Международного
конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Талантливые ребята из разных уголков Ленинградской
области получили дипломы и памятные подарки. Также на форуме отметили победителей
регионального этапа всероссийского педагогического конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя».
В
рамках Рождественских чтений была организована тематическая музыкальная программа,
в которой приняли участие хор Павловского кафедрального собора (регент Евгения
Ивановская, солист – протодиакон Вадим Никулин), творческие коллективы
Гатчинского Центра творчества юных, лауреат международных конкурсов Анна
Абикулова.
Итогом
VIII Региональных Рождественских чтений станет публикация сборника, в который
войдут доклады участников форума, представителей Гатчинской епархии. Среди них
— протоиерей Виталий Грищук, протоиерей Леонид Трофимук, иерей Алексий Дудин,
иерей Николай Святченко, иерей Сергий Рысев, иеромонах Пантелеимон Вахрушев,
руководитель информационной службы храма Казанской иконы Божией Матери в
поселке Вырица Анна Попова, учитель географии Веревской школы Светлана
Тарабунина. В оформлении сборника будут использованы рисунки участников
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Подготовила
Юлия Лысанюк
Фото:
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениями Ленинградской области