«Рождественские чтения»-2021: секулярный мир и религиозность

Основной площадкой для форума стал духовно-просветительский центр при Покровском соборе Гатчины. Часть участников присоединилась к мероприятию в онлайн-режиме.

По традиции, Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Он подчеркнул роль Петра I в истории государства и формировании православных традиций на территории Санкт-Петербургской губернии. С приветственным словом к участникам конференции обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Участников Чтений приветствовала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак. Она отметила, что этот христианский форум стал уникальной площадкой, где проходят содержательные дискуссии, обсуждаются актуальные аспекты образовательного процесса, вопросы духовного развития личности, нравственного и патриотического воспитания молодежи.

В форуме приняли участие представители духовенства и общественности, специалисты администрации и сферы образования Гатчинского района, председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко и другие.

Несмотря на частично дистанционный формат православного форума, его программа была, как всегда, очень насыщенной.

Тема Рождественских чтений 2021 года - «Секулярный мир и религиозность». На форуме были затронуты проблемы влияния преобразований Петра I на разные сферы государства и, в первую очередь, на религиозную жизнь России. Участники Чтений раскрыли интересные аспекты проведения военных реформ, учреждения морского духовенства, систематизации социальной политики и благотворительности, рассказали о формирования традиции почитания святого первоверховного апостола Петра на нашей земле.

В рамках конференции были освещены вопросы православной культуры в системе образования, миссионерского и молодежного служения Церкви, духовно-патриотическое наследия, социального служения и церковной благотворительности.

В этот день были награждены победители епархиального этапа XVIII Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Талантливые ребята из разных уголков Ленинградской области получили дипломы и памятные подарки. Также на форуме отметили победителей регионального этапа всероссийского педагогического конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

В рамках Рождественских чтений была организована тематическая музыкальная программа, в которой приняли участие хор Павловского кафедрального собора (регент Евгения Ивановская, солист – протодиакон Вадим Никулин), творческие коллективы Гатчинского Центра творчества юных, лауреат международных конкурсов Анна Абикулова.

Итогом VIII Региональных Рождественских чтений станет публикация сборника, в который войдут доклады участников форума, представителей Гатчинской епархии. Среди них — протоиерей Виталий Грищук, протоиерей Леонид Трофимук, иерей Алексий Дудин, иерей Николай Святченко, иерей Сергий Рысев, иеромонах Пантелеимон Вахрушев, руководитель информационной службы храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Анна Попова, учитель географии Веревской школы Светлана Тарабунина. В оформлении сборника будут использованы рисунки участников Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениями Ленинградской области