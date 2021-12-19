Ушёл из жизни Роман Авербух

Роман Наумович родился
в 1939 году, окончил Хабаровский политехнический институт, аспирантуру
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Более
40 лет трудовая деятельность Романа Наумовича была связана с Гатчиной. В начале
1990-х годов взялся за создание высшего учебного заведения и в 1996 году в
Гатчине был учрежден Ленинградский областной институт экономики и финансов.
Сегодня это не просто высшее учебное заведение, а многоуровневый
научно-образовательный комплекс, включающий гимназию, а также факультеты, где
готовят специалистов среднего профессионального уровня, факультеты высшего
образования (бакалавриат, магистратура и аспирантура). Помимо образовательной
деятельности ГИЭФПТ ведет активную научно-исследовательскую работу.
Роман Наумович
внес существенный вклад в развитие отечественной науки и образования, имеет
звания «Заслуженный учитель РФ», награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Администрация
Гатчинского района, Совет депутатов города Гатчины выражают искренние
соболезнования родным и близким Романа Наумовича Авербуха.