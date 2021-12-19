Женсовету Гатчинского района исполнился год

17 декабря председатель Женского совета Гатчинского района Елена Бабий и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член правления регионального отделения «Союза женщин России» Людмила Тептина наградили победителей фотоконкурса «Три поколения», объявленного к Дню матери.

На рассмотрение членов жюри поступило 43 фотографии. В числе победителей — семья Питке, семья Лысенко, семья Ждановых, семья Козловых, семья Ямса. Призеры фотоконкурса — семья Градович, семья Серовых, семья Пахаревых, семья Егеревых, семья Федоровых.

- Очень приятно, что многие семьи нашего района откликнулись и приняли участие в конкурсе. Номинация «Три поколения» позволила нам увидеть крепкие счастливые семьи, которые бережно хранят традиции семьи, главная из которых – уважительное и бережное отношение друг к другу, любовь и забота, - отметила Людмила Тептина.

Для всех победителей и призеров были подготовлены подарки и Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

18 декабря в поселке Вырица прошел конкурс обаяния и таланта «Мини мисс Вырица», организатором которого выступили Женсовет Вырицкого поселения во главе с Олесей Федоровой и активист Женсовета Сиверского поселения, директор конкурса Наталья Синева.

Юных участниц и их родителей приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, которые также оказали поддержку в проведении конкурса.

В конкурсе приняли участие десять девочек 5-7 лет. Каждая из них продемонстрировала свои таланты. И ни одна из них в этот день не осталась без награды.

В состав жюри вошли члены Женсовета Вырицкого поселения Марина Курова и Ирина Герасимчук, директор конкурса Миссис Гатчина, Миссис Ленинградская область Classic 2020 Светлана Зубак, Миссис Гатчина 2021, Вице-мисс Ленинградской области, Супермама Ленинградской области Наталья Игнатьевская и глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.

Маленькой «Мини Мисс Вырица 2021» стала Мария Губина. Каждая участница получила свой собственный титул.

- Спасибо родителям и наставникам маленьких мисс, которые готовили их к конкурсу, поддерживали и вдохновляли. Также хочу сказать спасибо организаторам за нелегкий труд по подготовке этого праздника. Рада, что этот проект объединил много неравнодушных людей, каждый из которых внес свой вклад в его проведение. Я от всей души поздравляю всех девочек. Каждая из них одержала победу уже только потому, что в этот день вышла на большую сцену и поделилась своими достижениями, - отметила Людмила Тептина.

С 10 декабря ученики начальных классов из всех поселений Гатчинского района - отличники, победители различных конкурсов и олимпиад, школьники, имеющие спортивные достижения, участвуют в мастер-классах в гончарной мастерской «приЛепи», где под руководством опытных наставников делают сувениры к Новому году. Группы участников были сформированы Женсоветами городских и сельских поселений района в рамках реализации одного из направлений социального проекта.

Добавим, сейчас численный состав Женского совета Гатчинского района насчитывает больше 120 жительниц Гатчины и района. За прошедший год было сделано немало добрых дел, но здесь уверены, что это - лишь начало пути.

Фото: Женсовет Гатчинского района