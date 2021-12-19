Женсовету Гатчинского района исполнился год

17 декабря председатель
Женского совета Гатчинского района Елена Бабий и депутат Законодательного
собрания Ленинградской области, член правления регионального отделения «Союза
женщин России» Людмила Тептина наградили победителей фотоконкурса «Три
поколения», объявленного к Дню матери.
На рассмотрение
членов жюри поступило 43 фотографии. В числе победителей — семья Питке, семья
Лысенко, семья Ждановых, семья Козловых, семья Ямса. Призеры фотоконкурса —
семья Градович, семья Серовых, семья Пахаревых, семья Егеревых, семья Федоровых.
- Очень приятно,
что многие семьи нашего района откликнулись и приняли участие в конкурсе. Номинация
«Три поколения» позволила нам увидеть крепкие счастливые семьи, которые бережно
хранят традиции семьи, главная из которых – уважительное и бережное отношение
друг к другу, любовь и забота, - отметила Людмила Тептина.
Для всех
победителей и призеров были подготовлены подарки и Благодарственные письма
депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.
18 декабря в поселке Вырица прошел конкурс обаяния
и таланта «Мини мисс Вырица», организатором которого выступили Женсовет
Вырицкого поселения во главе с Олесей Федоровой и активист Женсовета Сиверского
поселения, директор конкурса Наталья Синева.
Юных участниц и их
родителей приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Людмила Тептина и Олег Белов, которые также оказали поддержку в
проведении конкурса.
В конкурсе приняли
участие десять девочек 5-7 лет. Каждая из них продемонстрировала свои таланты.
И ни одна из них в этот день не осталась без награды.
В состав жюри вошли
члены Женсовета Вырицкого поселения Марина Курова и Ирина Герасимчук, директор
конкурса Миссис Гатчина, Миссис Ленинградская область Classic 2020 Светлана
Зубак, Миссис Гатчина 2021, Вице-мисс Ленинградской области, Супермама
Ленинградской области Наталья Игнатьевская и глава администрации Вырицкого поселения
Михаил Хомченко.
Маленькой «Мини
Мисс Вырица 2021» стала Мария Губина. Каждая участница получила свой
собственный титул.
- Спасибо
родителям и наставникам маленьких мисс, которые готовили их к конкурсу,
поддерживали и вдохновляли. Также хочу сказать спасибо организаторам за
нелегкий труд по подготовке этого праздника. Рада, что этот проект объединил
много неравнодушных людей, каждый из которых внес свой вклад в его проведение. Я
от всей души поздравляю всех девочек. Каждая из них одержала победу уже только
потому, что в этот день вышла на большую сцену и поделилась своими достижениями,
- отметила Людмила Тептина.
С 10 декабря ученики начальных
классов из всех поселений Гатчинского района - отличники, победители различных
конкурсов и олимпиад, школьники, имеющие спортивные достижения, участвуют в
мастер-классах в гончарной мастерской «приЛепи», где под руководством опытных
наставников делают сувениры к Новому году. Группы участников были сформированы
Женсоветами городских и сельских поселений района в рамках реализации одного из
направлений социального проекта.
Добавим, сейчас численный состав Женского
совета Гатчинского района насчитывает больше 120 жительниц Гатчины и района. За
прошедший год было сделано немало добрых дел, но здесь уверены, что это - лишь
начало пути.
Фото: Женсовет Гатчинского района