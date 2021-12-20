Авторы снежного тигра в Гатчине найдены!

Снежные фигуры – символы наступающего нового года уже стали гатчинской традицией. Чего только стоит прошлогодний бык, который стал настоящей звездой и любимым местом для фотосессий у гатчинцев и гостей города. Снежная зима позволила ему простоять долго на радость жителей и проезжающих мимо автомобилистов.

Как нам удалось выяснить, автором этих фигур является житель города Сергей Емельянов, который начал строительство необычных снеговиков еще в 2016 году. Постепенно к нему присоединялись друзья. А с друзьями – и строительство (или лепка) идет быстрее, и фигуры получаются масштабнее.

Не стал исключением и этот год. Особую роль сыграл тот факт, что жители города в социальных сетях уже начали интересоваться, когда появится новая новогодняя фигура. Сергей Емельянов и его дружная команда - Оксана Панает, Виктор Гладких, Александра Алейникова, Роман Соколов и Евгений Синюк, вооружившись нехитрым инвентарем, отправились на площадку на пересечении улиц Крупской и 7 Армии, чтобы слепить новое чудо. Вертолетная площадка в этом году была занята – здесь разместился прокат лыж.

- Нам понадобились стремянки, лопаты, баллончики с краской, пара катафотов, большое количество перчаток и хорошее настроение. В общей сложности строительство тигра заняло 12 часов, но это того стоило, - рассказала Оксана Панает.

Изначально планировалось, что тигр будет высотой шесть метров. В результате он вырос на 5,5 метров, что тоже, безусловно, вызывает уважение и восхищение работой гатчинских активистов.

- Мы хотели создать новогоднее настроение и, надеюсь, у нас это получилось. Нам приятно, что жителям понравилось, читаем отзывы. Обязательно продолжим нашу традицию, - отметила Оксана Панает.

Ирина Хрусталёва

Фото авторов тигра