Авторы снежного тигра в Гатчине найдены!

Снежные
фигуры – символы наступающего нового года уже стали гатчинской традицией. Чего
только стоит прошлогодний бык, который стал настоящей звездой и любимым местом
для фотосессий у гатчинцев и гостей города. Снежная зима позволила ему
простоять долго на радость жителей и проезжающих мимо автомобилистов.
Как
нам удалось выяснить, автором этих фигур является житель города Сергей
Емельянов, который начал строительство необычных снеговиков еще в 2016 году.
Постепенно к нему присоединялись друзья. А с друзьями – и строительство (или
лепка) идет быстрее, и фигуры получаются масштабнее.
Не
стал исключением и этот год. Особую роль сыграл тот факт, что жители города в
социальных сетях уже начали интересоваться, когда появится новая новогодняя
фигура. Сергей Емельянов и его дружная команда - Оксана Панает, Виктор Гладких,
Александра Алейникова, Роман Соколов и Евгений Синюк, вооружившись нехитрым
инвентарем, отправились на площадку на пересечении улиц Крупской и 7 Армии,
чтобы слепить новое чудо. Вертолетная площадка в этом году была занята – здесь
разместился прокат лыж.
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Нам понадобились стремянки, лопаты, баллончики с краской, пара катафотов, большое
количество перчаток и хорошее настроение. В общей сложности строительство тигра
заняло 12 часов, но это того стоило, - рассказала Оксана Панает.
Изначально
планировалось, что тигр будет высотой шесть метров. В результате он вырос на
5,5 метров, что тоже, безусловно, вызывает уважение и восхищение работой
гатчинских активистов.
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Мы хотели создать новогоднее настроение и, надеюсь, у нас это получилось. Нам
приятно, что жителям понравилось, читаем отзывы. Обязательно продолжим нашу
традицию, - отметила Оксана Панает.
Ирина
Хрусталёва
Фото
авторов тигра