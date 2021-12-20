Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на ёлке в Приоратском парке Гатчины

Детские
игрушки-самоделки украсили новогодние елки на горке у водонапорной башни в
Приоратском парке и в парке усадьбы Демидовых в поселке Тайцы. К елке то и дело
подходили взрослые и дети, чтобы полюбоваться и удивиться оригинальной идее.
Уже
только своим сказочным появлением в Приоратском парке Дед Мороз со Снегурочкой
и их помощники Белый Медведь и Снеговик доставили огромную радость детворе. А
когда на елке зажглись огни – всем стало понятно, Новый год на пороге. Дедушка
Мороз приветствовал участников конкурса и вручил победителям благодарности и
подарки. После торжественной церемонии и фотосессии начались веселые игры и
хороводы. Встреча с Дедом Морозом завершилась красочным фейерверком.
Конкурс
новогодних игрушек, который проводит Парковое агентство Ленинградской области, пришелся
по душе гатчинским семьям и детским учреждениям. В этом году на суд жюри было представлено
260 разнообразных елочных игрушек: ярких, оригинальных, позитивных – одна
другой лучше.
Кто
же они – победители? Выбрать 12 победителей предстояло группе экспертов, в
числе которых работали сотрудники Паркового агентства, руководитель студии
«Рукодельница» Центр творчества юных Людмила Еремеева и начальник отдела
Ресурсного добровольческого центра Ленобласти Виктория Коротина.
В
номинации «Самая экологичная игрушка» победили Олеся Канаева («Филя Арбузов»), Рина
Рындина («Рождественский олень») и Айдар Минигулов, Таицкая школа («Старый
филин»).
В
номинации «Самая оригинальная игрушка» - Михаил Григоров, Никольская школа
(«Самолет»), Елизавета Варинова, Лужская школа-интернат («Снежинка») и Александр
Безносов, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского («Новогодний Приорат»).
В
номинации «Самая яркая игрушка» в числе победителей - Карина Казакова, Лужская
школа-интернат («Рождественский ангел»), Татьяна Стрезикозина («Елочная игрушка
2022») и Матвей Захаров, Лужская школа-интернат («Тигриное настроение»).
В
номинации «Все возрасты покорны волшебству» победу праздновали Наталья Лутченко,
творческая площадка ЮХЛА («Новогодняя сказка»), Максим Бюркланд, детский сад
№12 («Исполнение желаний») и Максим Морозов, Таицкая школа («Чудеса в
башмачке).
В
этот же день праздничная встреча с Дедом Морозом прошла у новогодней елки в
парке усадьбы Демидовых. 20 декабря на территории усадьбы открылся Дом Деда
Мороза, который будет работать до 26 декабря. В интерактивных программах принимают
участие школьники и воспитанники детских садов Гатчинского района. Все желающие
могут сделать яркие фотографии в новогодней фотозоне – искрящихся санях
главного новогоднего волшебника.
Как
подчеркивает Парковое агентство, мероприятия проводятся в соответствии с
ограничениями, принятыми на территории Ленинградской области в связи с
недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.
Татьяна
Можаева
Фото автора