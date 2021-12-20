Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на ёлке в Приоратском парке Гатчины

Детские игрушки-самоделки украсили новогодние елки на горке у водонапорной башни в Приоратском парке и в парке усадьбы Демидовых в поселке Тайцы. К елке то и дело подходили взрослые и дети, чтобы полюбоваться и удивиться оригинальной идее.

Уже только своим сказочным появлением в Приоратском парке Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники Белый Медведь и Снеговик доставили огромную радость детворе. А когда на елке зажглись огни – всем стало понятно, Новый год на пороге. Дедушка Мороз приветствовал участников конкурса и вручил победителям благодарности и подарки. После торжественной церемонии и фотосессии начались веселые игры и хороводы. Встреча с Дедом Морозом завершилась красочным фейерверком.

Конкурс новогодних игрушек, который проводит Парковое агентство Ленинградской области, пришелся по душе гатчинским семьям и детским учреждениям. В этом году на суд жюри было представлено 260 разнообразных елочных игрушек: ярких, оригинальных, позитивных – одна другой лучше.

Кто же они – победители? Выбрать 12 победителей предстояло группе экспертов, в числе которых работали сотрудники Паркового агентства, руководитель студии «Рукодельница» Центр творчества юных Людмила Еремеева и начальник отдела Ресурсного добровольческого центра Ленобласти Виктория Коротина.

В номинации «Самая экологичная игрушка» победили Олеся Канаева («Филя Арбузов»), Рина Рындина («Рождественский олень») и Айдар Минигулов, Таицкая школа («Старый филин»).

В номинации «Самая оригинальная игрушка» - Михаил Григоров, Никольская школа («Самолет»), Елизавета Варинова, Лужская школа-интернат («Снежинка») и Александр Безносов, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского («Новогодний Приорат»).

В номинации «Самая яркая игрушка» в числе победителей - Карина Казакова, Лужская школа-интернат («Рождественский ангел»), Татьяна Стрезикозина («Елочная игрушка 2022») и Матвей Захаров, Лужская школа-интернат («Тигриное настроение»).

В номинации «Все возрасты покорны волшебству» победу праздновали Наталья Лутченко, творческая площадка ЮХЛА («Новогодняя сказка»), Максим Бюркланд, детский сад №12 («Исполнение желаний») и Максим Морозов, Таицкая школа («Чудеса в башмачке).

В этот же день праздничная встреча с Дедом Морозом прошла у новогодней елки в парке усадьбы Демидовых. 20 декабря на территории усадьбы открылся Дом Деда Мороза, который будет работать до 26 декабря. В интерактивных программах принимают участие школьники и воспитанники детских садов Гатчинского района. Все желающие могут сделать яркие фотографии в новогодней фотозоне – искрящихся санях главного новогоднего волшебника.

Как подчеркивает Парковое агентство, мероприятия проводятся в соответствии с ограничениями, принятыми на территории Ленинградской области в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Татьяна Можаева

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