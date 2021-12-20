Награды гатчинским героям из Росгвардии

Ежегодно накануне Всемирного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова награждает тех, кто бескорыстно делает добро людям. В этом году в числе награжденных – сотрудник Гатчинского отдела вневедомственной охраны сержант полиции Андрей Исполатов.

Награда была вручена 15-го декабря на торжественном собрании личного состава отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району, при участии начальника ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Михаила Соболева и начальника Управления вневедомственной охраны ВНГ России Владимира Тихонова. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов вручил Андрею Исполатову ценный подарок и благодарственное письмо от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой – за вклад в дело защиты прав и свобод человека.

Андрей Исполатов служит в Росгвардии три года. На службу пришел сразу после армии. Такой неординарный случай – задержание вооруженного грабителя – произошел с ним первый раз за время работы в правоохранительных органах, причем вне службы – в выходной.

- Это было в июне, в Гатчине, на Хохловом поле, – рассказывает Андрей Исполатов. – Уже за полночь я возвращался от друзей домой. Шел по улице Академика Константинова и вдруг услышал женский крик о помощи. Побежал на крик и увидел, что женщину грабят. Прямо посреди улицы злоумышленник – мужчина лет 40-45 – приставил ей нож к горлу и отнял смартфон. Я его обезоружил, а когда он попытался убежать, догнал и задержал, применив физическую силу. Потом позвонил в дежурную часть вневедомственной охраны, чтоб забрали преступника. Пострадавшей пришлось вызвать «скорую» – ее госпитализировали с порезами шеи.

Поздравляя Андрея Исполатова, Сергей Шабанов особо подчеркнул, что полицейский повел себя как настоящий мужчина и достойный сотрудник правоохранительных органов. Благодаря его мужеству и отзывчивости был задержан преступник, совершивший разбой, а, возможно, и спасена человеческая жизнь.

Теперь имя гатчинского росгвардейца Андрея Исполатова занесено в почетный список Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вместе с другими людьми, которые творят добро по воле сердца.

В ходе торжественной встречи также были отмечены сотрудники наряда группы задержания: старшие сержанты полиции Алексей Мазго и Артем Мацуцын, которые в ночь на 7-е декабря задержали целую ватагу юных воров.

- Нам поступил сигнал тревоги из поселка Сиверского: на охраняемом объекте – в магазине «Фермер» на Вокзальной улице сработала сигнализация, – рассказывают полицейские. – Мы прибыли на место происшествия. В магазине – витрины разбиты, видно, что внутри кто-то побывал. Рядом с магазином – разгромленный продуктовый ларек. И – никого.

Полицейские сообщили о происшедшем в дежурную часть и начали поиск преступников по горячим следам. Один пошел по дворам пешком, второй поехал на машине. Связь держали по рации.

Первого подозреваемого нашли в 150 метрах от места преступления. Внимание полицейских привлек молодой человек в желтой куртке, на которой явно выделялись потеки крови (витрины злоумышленники били руками и ногами и, естественно, порезались). Гражданин в желтой куртке сначала не признавался. Говорил, что видел, как какие-то ребята били стекла. Но потом сознался и рассказал, где прячутся его подельники: в подъезде дома на ул. 123-й Дивизии.

Поехали на улицу 123-й Дивизии. Полицейские оставили задержанного в машине – в наручниках и вошли в подъезд. Там было еще шестеро – четверо молодых людей и две девушки. Девушки особенно вызывающе себя вели, но сопротивления не оказывали. Всю компанию доставили в Сиверский отдел полиции. И там подозреваемые дали признательные показания: рассказали, как били витрины и громили ларек, но потом сработала сигнализация, они убежали.

О том, что все «налетчики» – несовершеннолетние, сотрудники Росгвардии узнали только в отделе полиции, настолько внушительно выглядели задержанные подростки. Все они учатся и находятся на иждивении родителей, четверо – жители Сиверского, девушки – из Гатчины, и двое ребят – из Петербурга.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области и начальник ГУ Росгвардии поблагодарили отличившихся сотрудников за добросовестное выполнение служебных обязанностей и вручили им ценные подарки, а также поздравили личный состав Гатчинского отдела вневедомственной охраны с наступающим Новым годом.

Екатерина Дзюба