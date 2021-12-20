Награды гатчинским героям из Росгвардии

Ежегодно
накануне Всемирного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, Уполномоченный
по правам человека в РФ Татьяна Москалькова награждает тех, кто бескорыстно
делает добро людям. В этом году в числе награжденных – сотрудник Гатчинского
отдела вневедомственной охраны сержант полиции Андрей
Исполатов.
Награда была вручена 15-го
декабря на торжественном собрании личного состава отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району, при
участии начальника ГУ Росгвардии по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Михаила Соболева и
начальника Управления вневедомственной охраны ВНГ России Владимира Тихонова. Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов вручил Андрею
Исполатову ценный подарок и благодарственное
письмо от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой – за вклад в дело защиты прав и свобод человека.
Андрей
Исполатов служит в Росгвардии три года. На службу пришел сразу после армии.
Такой неординарный случай – задержание вооруженного грабителя – произошел с ним
первый раз за время работы в правоохранительных органах, причем вне службы – в выходной.
- Это
было в июне, в Гатчине, на Хохловом поле, – рассказывает Андрей Исполатов. – Уже
за полночь я возвращался от друзей домой. Шел по улице Академика Константинова
и вдруг услышал женский крик о помощи. Побежал на крик и увидел, что женщину
грабят. Прямо посреди улицы злоумышленник – мужчина лет 40-45 – приставил ей нож
к горлу и отнял смартфон. Я его обезоружил, а когда он попытался убежать, догнал
и задержал, применив физическую силу. Потом позвонил в дежурную часть вневедомственной
охраны, чтоб забрали преступника. Пострадавшей пришлось вызвать «скорую» – ее
госпитализировали с порезами шеи.
Поздравляя Андрея Исполатова, Сергей Шабанов особо
подчеркнул, что полицейский повел себя как настоящий мужчина и достойный
сотрудник правоохранительных органов. Благодаря его мужеству и отзывчивости был
задержан преступник, совершивший разбой, а, возможно, и спасена человеческая
жизнь.
Теперь
имя гатчинского росгвардейца Андрея Исполатова занесено в почетный список
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вместе с другими людьми,
которые творят добро по воле сердца.
В
ходе торжественной встречи также были отмечены сотрудники наряда группы
задержания: старшие сержанты полиции Алексей Мазго и Артем Мацуцын, которые в
ночь на 7-е декабря задержали целую ватагу юных воров.
-
Нам поступил сигнал тревоги из поселка Сиверского: на охраняемом объекте – в магазине
«Фермер» на Вокзальной улице сработала сигнализация, – рассказывают полицейские.
– Мы прибыли на место происшествия. В магазине – витрины разбиты, видно, что
внутри кто-то побывал. Рядом с магазином – разгромленный продуктовый ларек. И –
никого.
Полицейские
сообщили о происшедшем в дежурную часть и начали поиск преступников по горячим
следам. Один пошел по дворам пешком, второй поехал на машине. Связь держали по
рации.
Первого
подозреваемого нашли в 150 метрах от места преступления. Внимание полицейских
привлек молодой человек в желтой куртке, на которой явно выделялись потеки крови
(витрины злоумышленники били руками и ногами и, естественно, порезались). Гражданин
в желтой куртке сначала не признавался. Говорил, что видел, как какие-то ребята
били стекла. Но потом сознался и рассказал, где прячутся его подельники: в
подъезде дома на ул. 123-й Дивизии.
Поехали
на улицу 123-й Дивизии. Полицейские оставили задержанного в машине – в наручниках
и вошли в подъезд. Там было еще шестеро – четверо молодых людей и две девушки.
Девушки особенно вызывающе себя вели, но сопротивления не оказывали. Всю
компанию доставили в Сиверский отдел полиции. И там подозреваемые дали
признательные показания: рассказали, как били витрины и громили ларек, но потом
сработала сигнализация, они убежали.
О
том, что все «налетчики» – несовершеннолетние, сотрудники Росгвардии узнали только
в отделе полиции, настолько внушительно выглядели задержанные подростки. Все
они учатся и находятся на иждивении родителей, четверо – жители Сиверского,
девушки – из Гатчины, и двое ребят – из Петербурга.
Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской области и начальник ГУ Росгвардии
поблагодарили отличившихся сотрудников за добросовестное выполнение служебных
обязанностей и вручили им ценные подарки, а также поздравили личный состав
Гатчинского отдела вневедомственной охраны с наступающим Новым годом.
Екатерина Дзюба