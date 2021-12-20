Новогодние чудеса – в Гатчинском Доме культуры

В субботу, 25 декабря, в 17.00 и в воскресенье, 26 декабря, в 11.00 для зрителей пройдет детское интерактивное развлекательное ток-шоу «Царство Деда Мороза – ONLINE». Главный волшебник страны выйдет в прямой эфир из своей гатчинской резиденции, проведет экскурсию по своему царству, покажет личный кабинет и новогоднюю почту.
Вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой дети примут участие в веселых играх и споют
праздничную песню. Новогодние герои разыграют в прямом эфире сладкие призы и
несколько счастливчиков получат новогодние подарки. Возможно, это будете именно
вы, следите за подробностями участия в группе ВКонтакте. Тем, кто напишет в
комментариях к прямому эфиру: «Хочу поговорить с Дедом Морозом», отправят
ссылку для видеозвонка в ZOOMе.
В субботу, 25 декабря, и во вторник, 28 декабря, с 12.00 до
16.00 пройдет праздничная акция «Новогодний
рейс» для жителей Гатчины и Гатчинского района. С наступающим новым 2022
годом горожан поздравят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои прямо из салона
проезжающего автомобиля, даря всем прохожим улыбки и праздничное настроение.
В воскресенье, 26 декабря, с 12.00 до 15.00, а также 30 и 31
декабря с 11.00 до 13.00 состоится поздравительная
акция «Новогодний балкон» на улице Соборной. Главные герои новогоднего
праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравят гатчинцев с балкона салона красоты
«Монплезир» (около перекрестка с улицей Красной), исполнят праздничные песни и
проведут увлекательные игры и забавы.
Новогодняя акция «Звонок Деду Морозу» в кинотеатре «Победа»
пройдет 24, 27 и
30 декабря с 12.00 до 16.00. Любой желающий сможет позвонить настоящему
Деду Морозу, рассказать о самых заветных желаниях и поздравить родных, близких,
коллег и друзей.
Лучшие
поздравления прозвучат в эфире детского интерактивного развлекательного ток-шоу
«Царство Деда Мороза-ONLINE», В
воскресенье, 26 декабря, в 11.00, в этом же эфире Дед Мороз со своими
помощниками устроит бесплатный розыгрыш сладких призов среди тех, кто позвонит
ему 24 декабря с 12.00 до 16.00 из
новогодней будки в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, проспект 25 Октября,
5). Возможно, подарок выиграете именно вы. Торопитесь принять участие в
новогодней акции «Звонок Деду Морозу»!
Новогодняя
афиша Дома культуры пестрит мероприятиями, среди которых зрители всех возрастов
смогут найти то, что по душе.
В воскресенье, 26
декабря, в 18.00, и в понедельник, 3 января, в 12.00 и 16.00 состоится музыкальный спектакль «Щенячий новогодний патруль
спешит на помощь!» с любимыми мультипликационными персонажами, Дедом Морозом и
Снегурочкой. Цена билета – 400 рублей.
В детском
интерактивном спектакле зрители станут главными действующими лицами, именно от них
будет зависеть развитие сюжета. Танцевальный мастер-класс «Тяв-тяв буги!»,
новогоднее «Караоке-шоу» и анимационные инсталляции на большом экране позволят
маленьким и взрослым зрителям погрузиться в мир настоящей волшебной сказки.
Артисты театра-студии
«За углом» подготовили новогоднюю сказку для детей «Как-то раз под Новый год» при
участии главных новогодних героев. Гости Дома культуры могут выбрать для себя
наиболее удобное время для посещения, благо заявленное количество спектаклей
позволяет это сделать. Цена билета – 400 рублей.
Еще один сюрприз от Дома
культуры – красочное театрализованное
представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». Цена билета – 400 рублей.
На
праздничных выходных – 4, 6 и 8 января с 13.00 до 16.00
пройдет новогодняя развлекательная акция «Полосатый рейс». Кот Матроскин и пес
Шарик в новогоднем праздничном экипаже промчат по городу и пообщаются с
жителями и гостями Гатчины у кинотеатра «Победа», на бульваре 47 регион, на
Театральной площади и на площади Станислава Богданова в микрорайоне Аэродром.
Дети, а также их родители смогут поиграть, потанцевать и повеселиться вмести с
любимыми мультипликационными героями.
В
субботу, 15 января, в 14.00 состоится концерт
«Песня не прощается с тобой...». В ходе концерта пройдет долгожданная встреча
гостей с песнями прошлых лет. Цена билета – 300 рублей.
Билеты на эти
и другие праздничные мероприятия ждут вас в кассе Дома культуры. Количество
билетов ограничено. Вход в учреждение культуры – только при предъявлении
QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Все мероприятия проводятся с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.