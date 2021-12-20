Новогодние чудеса – в Гатчинском Доме культуры

В субботу, 25 декабря, в 17.00 и в воскресенье, 26 декабря, в 11.00 для зрителей пройдет детское интерактивное развлекательное ток-шоу «Царство Деда Мороза – ONLINE». Главный волшебник страны выйдет в прямой эфир из своей гатчинской резиденции, проведет экскурсию по своему царству, покажет личный кабинет и новогоднюю почту.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети примут участие в веселых играх и споют праздничную песню. Новогодние герои разыграют в прямом эфире сладкие призы и несколько счастливчиков получат новогодние подарки. Возможно, это будете именно вы, следите за подробностями участия в группе ВКонтакте. Тем, кто напишет в комментариях к прямому эфиру: «Хочу поговорить с Дедом Морозом», отправят ссылку для видеозвонка в ZOOMе.

В субботу, 25 декабря, и во вторник, 28 декабря, с 12.00 до 16.00 пройдет праздничная акция «Новогодний рейс» для жителей Гатчины и Гатчинского района. С наступающим новым 2022 годом горожан поздравят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои прямо из салона проезжающего автомобиля, даря всем прохожим улыбки и праздничное настроение.

В воскресенье, 26 декабря, с 12.00 до 15.00, а также 30 и 31 декабря с 11.00 до 13.00 состоится поздравительная акция «Новогодний балкон» на улице Соборной. Главные герои новогоднего праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравят гатчинцев с балкона салона красоты «Монплезир» (около перекрестка с улицей Красной), исполнят праздничные песни и проведут увлекательные игры и забавы.

Новогодняя акция «Звонок Деду Морозу» в кинотеатре «Победа» пройдет 24, 27 и 30 декабря с 12.00 до 16.00. Любой желающий сможет позвонить настоящему Деду Морозу, рассказать о самых заветных желаниях и поздравить родных, близких, коллег и друзей.

Лучшие поздравления прозвучат в эфире детского интерактивного развлекательного ток-шоу «Царство Деда Мороза-ONLINE», В воскресенье, 26 декабря, в 11.00, в этом же эфире Дед Мороз со своими помощниками устроит бесплатный розыгрыш сладких призов среди тех, кто позвонит ему 24 декабря с 12.00 до 16.00 из новогодней будки в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, проспект 25 Октября, 5). Возможно, подарок выиграете именно вы. Торопитесь принять участие в новогодней акции «Звонок Деду Морозу»!

Новогодняя афиша Дома культуры пестрит мероприятиями, среди которых зрители всех возрастов смогут найти то, что по душе.

В воскресенье, 26 декабря, в 18.00, и в понедельник, 3 января, в 12.00 и 16.00 состоится музыкальный спектакль «Щенячий новогодний патруль спешит на помощь!» с любимыми мультипликационными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билета – 400 рублей.

В детском интерактивном спектакле зрители станут главными действующими лицами, именно от них будет зависеть развитие сюжета. Танцевальный мастер-класс «Тяв-тяв буги!», новогоднее «Караоке-шоу» и анимационные инсталляции на большом экране позволят маленьким и взрослым зрителям погрузиться в мир настоящей волшебной сказки.

Артисты театра-студии «За углом» подготовили новогоднюю сказку для детей «Как-то раз под Новый год» при участии главных новогодних героев. Гости Дома культуры могут выбрать для себя наиболее удобное время для посещения, благо заявленное количество спектаклей позволяет это сделать. Цена билета – 400 рублей.

Еще один сюрприз от Дома культуры – красочное театрализованное представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». Цена билета – 400 рублей.

На праздничных выходных – 4, 6 и 8 января с 13.00 до 16.00 пройдет новогодняя развлекательная акция «Полосатый рейс». Кот Матроскин и пес Шарик в новогоднем праздничном экипаже промчат по городу и пообщаются с жителями и гостями Гатчины у кинотеатра «Победа», на бульваре 47 регион, на Театральной площади и на площади Станислава Богданова в микрорайоне Аэродром. Дети, а также их родители смогут поиграть, потанцевать и повеселиться вмести с любимыми мультипликационными героями.

В субботу, 15 января, в 14.00 состоится концерт «Песня не прощается с тобой...». В ходе концерта пройдет долгожданная встреча гостей с песнями прошлых лет. Цена билета – 300 рублей.

Билеты на эти и другие праздничные мероприятия ждут вас в кассе Дома культуры. Количество билетов ограничено. Вход в учреждение культуры – только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.