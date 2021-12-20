Посетить Гатчину можно с кэшбэком

Как пояснили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, наиболее популярные в регионе туристические направления — Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Лодейное Поле, Старая Ладога, Всеволожский и Приозерский районы. У нас востребованы походы, круизы, экскурсионные поездки по культурным, историческим, природным достопримечательностям, развивается гастрономический туризм. Отправиться на отдых можно с экономией: в России продолжается программа туристического кешбэка. По ее условиям на карту «Мир», с которой оплачен тур, в течение пяти дней возвращается 20% затрат (но не больше 20 тысяч рублей). Участвуют все регионы России.

«Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно планировать культурно-познавательные поездки и, конечно, оно подходит для оздоровительного санаторного отдыха. В следующем году с октября запланирован и осенний этап программы», — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

К моменту старта программы — 18 января — все доступные предложения будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф

Напомним, с начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

По оценкам большинства участников гостинично-туристической отрасли программа привлекла новых туристов, которые ранее не планировали отдыхать внутри страны, и повысила доступность путешествий по стране для семей с детьми. В среднем на каждую транзакцию приходилось 2,2 человека, 25 % из которых — дети. Также поддержана экономика туристических регионов и вырос спрос на «непляжные» направления и типы путешествий — экотуризм, активный отдых, круизы, культурно-познавательные поездки.





Фото Сергей Корнилович