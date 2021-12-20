Посетить Гатчину можно с кэшбэком

Как пояснили в комитете
по культуре и туризму Ленинградской области, наиболее популярные в регионе
туристические направления — Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Лодейное
Поле, Старая Ладога, Всеволожский и Приозерский районы. У нас востребованы
походы, круизы, экскурсионные поездки по культурным, историческим, природным
достопримечательностям, развивается гастрономический туризм. Отправиться на
отдых можно с экономией: в России продолжается программа туристического кешбэка. По ее условиям на
карту «Мир», с которой оплачен тур, в течение пяти дней возвращается 20% затрат
(но не больше 20 тысяч рублей). Участвуют все регионы России.
«Продажи по программе
стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет
с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Мы охватываем вторую половину
зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон,
доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно планировать
культурно-познавательные поездки и, конечно, оно подходит для оздоровительного
санаторного отдыха. В следующем году с октября запланирован и осенний этап
программы», — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
К моменту старта программы — 18 января — все
доступные предложения будут представлены
на официальном портале программы мирпутешествий.рф
Напомним, с начала 2021
года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели
туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им на
карты вернулось 6,7 млрд рублей.
По оценкам большинства
участников гостинично-туристической отрасли программа привлекла новых туристов,
которые ранее не планировали отдыхать внутри страны, и повысила доступность
путешествий по стране для семей с детьми. В среднем на каждую транзакцию
приходилось 2,2 человека, 25 % из которых — дети. Также поддержана экономика
туристических регионов и вырос спрос на «непляжные» направления и типы
путешествий — экотуризм, активный отдых, круизы, культурно-познавательные
поездки.
Фото Сергей Корнилович