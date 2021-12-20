В Гатчине и районе – 54 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 54-х жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 30

- Тайцы – 1

- Никольское – 1

- Кобралово – 1

- Меньково – 2

- Войсковицы – 3

- Сиверский – 3

- Вырица – 2

- Пудомяги – 1

- Батово – 1

- Коммунар – 2

- Большие Колпаны – 1

- Лампово – 1

- Новый Учхоз – 1

- Новый Свет – 1

- Дружная Горка – 1

- Семрино – 1

- Карташевская – 1

- Мины – 1

- Торфяное – 1

- Кобрино – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 12353 человек, 9833 – 79,6% – выздоровели, скончались – 459 человек.

В Ленинградской области по данным на 20 декабря за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 97798 человек, 79301 поправился, скончались 2954 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 19 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 924939 человек. За сутки привилось 1939 жителей области.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами ЭпиВакКорона и КовиВак.

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo