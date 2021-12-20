В Гатчине и районе – 54 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 54-х жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 30
-
Тайцы – 1
-
Никольское – 1
-
Кобралово – 1
-
Меньково – 2
-
Войсковицы – 3
-
Сиверский – 3
-
Вырица – 2
-
Пудомяги – 1
-
Батово – 1
-
Коммунар – 2
-
Большие Колпаны – 1
-
Лампово – 1
-
Новый Учхоз – 1
-
Новый Свет – 1
-
Дружная Горка – 1
-
Семрино – 1
-
Карташевская – 1
-
Мины – 1
-
Торфяное – 1
-
Кобрино – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 12353 человек, 9833 – 79,6% – выздоровели, скончались – 459 человек.
В
Ленинградской области по данным на 20 декабря за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 97798 человек, 79301 поправился, скончались 2954
человека.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 19 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 924939 человек. За сутки привилось
1939 жителей области.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс
вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после
завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация
граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения
лечения.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами ЭпиВакКорона и КовиВак.
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo