Молодые законотворцы обсудили перспективы развития региона

Участников пленарного заседания приветствовала вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина.

- Школа молодых законотворцев стала полноценным участником парламентаризма северо-запада России. Здесь обсуждались важные законодательные инициативы, которые впоследствии стали действующими законами. Молодежная повестка является одной из основных стратегий развития нашего государства, - отметила Татьяна Тюрина.

Она также подчеркнула значимость очного заседания Школы молодых законотворцев, что в сегодняшних реалиях уже стало редкостью.

Приветственный адрес от имени вице-губернатора по внутренней политике региона Анны Данилюк зачитала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак, выразив уверенность в том, что Школа законотворцев может стать хорошим стартом в карьере каждого. По видеосвязи с приветственным словом выступила депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим уверена, что именно молодежь является создателем новых традиций.

- Я наблюдаю за молодежью с небольшой завистью, потому что вам посчастливилось жить в уникальный период безграничных возможностей, и многое зависит от вас самих – от ваших целей и пути их достижения, вашего выбора наставников, - сказала она и выразила благодарность гатчинской молодежи за участие во всем, что происходит на гатчинской земле.

В рамках работы Школы молодых законотворцев прошли панельные сессии.

Лира Бурак провела сессию «Роль местных сообществ в устойчивом развитии региона», в ходе которой молодые законотворцы обсуждали развитие волонтерского движения, инициативное бюджетирование как инструмент вовлечения молодежи в решение вопросов местного самоуправления, а также деятельность отделений Союза женщин России.

На сессии «Повышение системы госуправления и обеспечение жизнедеятельности в условиях новых вызовов», модератором которой выступил депутат областного парламента Станислав Еремеев, поднимались вопросы административной реформы. Заместить руководителя представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Роман Пилюцкий поделился опытом своего региона в вопросе повышения эффективности государственного управления.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева выступила модератором сессии «Молодежь как основной ресурс развития», где участники обсудили перспективы молодежи, которая решила остаться жить и развиваться в своем регионе, цифровую среду как инструмент влияния на молодежь, проектную деятельность Молодежного парламента, а также мифы о «социальном лифте».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских провел сессию «Оздоровительная, спортивная и физкультурная инфраструктура для городов и поселений, культура ее создания и использования». Помимо обсуждения опыта Ленинградской области, глава Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики Рустам Кукаев рассказал о развитии спорта и реализации нацпроектов в своем регионе.

Ирина Хрусталёва

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