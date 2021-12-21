В Гатчинском районе подводят итоги финансового года

На первое ноября 2021 года задолженность по налоговым платежам в бюджеты поселений составила 118,7 млн рублей, в том числе недоимка (налоги) составила 64,3 млн рублей. По сравнению с этим же показателем на первое января текущего года общая сумма недоимки уменьшилась на 38,4 % или на 40 млн рублей. В связи с этим администрациям поселений Гатчинского района рекомендовано продолжить работу по повышению собираемости налогов, в том числе информировать жителей о сроках уплаты земельного налога и налога на имущество с физических лиц до первого декабря текущего года.

Руководителям поселений также рекомендовано продолжать постоянную работу в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), чтобы поддерживать высокий рейтинг данной деятельности. Гатчинский район на протяжении последних двух месяцев является лидером среди всех муниципальных образований региона по данному показателю. Рейтинг по состоянию на первое сентября и первое октября составляет 100 %. По состоянию на первое октября процент взаимодействия администраторов начислений Ленинградской области с ГИС ГМП составляет 96,3%, что соответствует третьему месту среди всех субъектов России.

В целом, Любовь Орехова обратила внимание глав администраций на необходимость тщательно следить за выполнением своих обязательств в части размещения необходимой информации на соответствующих онлайн площадках. Так, по итогам 2020 года администрации Веревского, Рождественского, Сяськелевского, Вырицкого и Сиверского поселений не опубликовали годовой отчет об исполнении бюджета. Администрация Рождественского поселения не опубликовала в 2020 году протоколы проведенных публичных слушаний по проекту решения о бюджете и проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования.

Ирина Хрусталёва