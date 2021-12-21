В Ленинградской области утверждена новая территориальная схема по обращению с отходами

К 2023 году запланировано увеличение доли отходов, направляемых на обработку, с 59,5% до 75%, а к 2024 году – до 80%, запланировано достижение показателя по утилизации в размере 19%, а к 2024 году – 25% от общей массы твердых коммунальных отходов.

Обновленная территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области доработана и утверждена после прохождения общественных обсуждений, которые длились в общей сложности со 2 ноября по 16 декабря, с учетом предложений и замечаний профильных органов и экспертов в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В соответствии с целями Национального проекта регионам необходимо к 2030 году обеспечить обработку ТКО в полном объеме, а утилизацию в объеме 50%. Достижение ключевых показателей предполагается через реализацию современных инвестиционных проектов, предполагающих глубокую переработку отходов.