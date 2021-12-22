Конкурс проводится Домом народного
творчества Ленинградской области. 17 декабря были подведены итоги. Темой этого
года стали «Зимние сказки». На конкурс было представлено 366 работ из 36 школ
искусств Ленинградской области. В жюри вошли: директор Санкт-Петербургского
художественного училища им. Н.К. Рериха С.Д. Иванов, преподаватель Петербургской
художественной школы им. М.К. Аникушина С.М. Кувайкина, доцент кафедры
компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского государственного института
кино и телевидения М.Н. Макарова.
Ученица 2 класса Гатчинской
ДХШ (преподаватель – Марина Альбертовна Фазанова) Наталья Дзюба, представившая
на конкурс иллюстрацию к ненецкой сказке «Кукушка», стала лауреатом I степени. Воспитанницы
гатчинской «художки» Хлоя Хейс и Надежда Краплина – дипломанты конкурса.