«Кукушка» принесла победу юной художнице из Гатчины

«Кукушка» принесла победу юной художнице из Гатчины

Ученица Гатчинской художественной школы Наталья Дзюба стала победительницей областного конкурса детского изобразительного творчества «Зимушка-зима».

Рубрики : Культура     22 Dec 2021

Конкурс проводится Домом народного творчества Ленинградской области. 17 декабря были подведены итоги. Темой этого года стали «Зимние сказки». На конкурс было представлено 366 работ из 36 школ искусств Ленинградской области. В жюри вошли: директор Санкт-Петербургского художественного училища им. Н.К. Рериха С.Д. Иванов, преподаватель Петербургской художественной школы им. М.К. Аникушина С.М. Кувайкина, доцент кафедры компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения М.Н. Макарова.

Ученица 2 класса Гатчинской ДХШ (преподаватель – Марина Альбертовна Фазанова) Наталья Дзюба, представившая на конкурс иллюстрацию к ненецкой сказке «Кукушка», стала лауреатом I степени. Воспитанницы гатчинской «художки» Хлоя Хейс и Надежда Краплина – дипломанты конкурса.




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