Конкурс проводится Домом народного творчества Ленинградской области. 17 декабря были подведены итоги. Темой этого года стали «Зимние сказки». На конкурс было представлено 366 работ из 36 школ искусств Ленинградской области. В жюри вошли: директор Санкт-Петербургского художественного училища им. Н.К. Рериха С.Д. Иванов, преподаватель Петербургской художественной школы им. М.К. Аникушина С.М. Кувайкина, доцент кафедры компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения М.Н. Макарова.

Ученица 2 класса Гатчинской ДХШ (преподаватель – Марина Альбертовна Фазанова) Наталья Дзюба, представившая на конкурс иллюстрацию к ненецкой сказке «Кукушка», стала лауреатом I степени. Воспитанницы гатчинской «художки» Хлоя Хейс и Надежда Краплина – дипломанты конкурса.







