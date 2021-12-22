Культурные объекты Гатчины продолжают реставрировать

Говоря о реставрации объектов культурного наследия Ленинградской области, Владимир Цой отметил, что осенью этого года работы начались в усадьбе известного художника и этнографа Павла Щербов в Гатчине, где он жил и работал с 1911 по 1938 год, а также в усадебном доме Рукавишниковых-Набоковых в селе Рождествено.

В настоящее время специалисты продолжают работы в Павловском соборе в Гатчине, где реставраторы приступили к расчистке исторической живописи. Противоаварийные работы для консервационной защиты монументальной живописи планируется выполнить на 12 панно, выполненных на металлическом основании, на 4 панно, изображенных на холстах и штукатурном слое.

Подходит к концу реставрация «Дома станционного смотрителя» в деревне Выра и Многофункционального музейного центра в селе Рождествено Гатчинского района. В музейном центре будут храниться и реставрироваться музейные экспонаты, проводиться выставки, а также здесь смогут проходить обучение молодые реставраторы. Эти объекты начнут работу в 2022 году.

В этом году культурное пространство региона пополнилось новыми объектами: завершилась реставрация в доме-музее Николая Римского-Корсакова, которая началась еще в 2019 году, а сейчас ведется подготовка постоянной экспозиции музея-усадьбы. Открытие обновлённой экспозиции для посетителей состоится в следующем году. Выполнены работы по реставрации уникальных объектов деревянного зодчества в Подпорожском районе ― часовни Петра и Павла XVIII века в деревне Заозерье, Никольской церкви 1696 года и церкви Святого пророка Илии 1864 года в деревне Согиницы. Еще одно знаковое для региона событие ― в Копорской крепости завершены первоочередные противоаварийные работы входной зоны и башен. Для посетителей крепость откроется в ближайшие выходные ― 25 декабря.

Один из самых значимых объектов Выборга ― музей-заповедник «Монрепо» ― тоже может похвастаться новыми объектами благоустройства, отвечающими главной идее парка, возникшей еще при Людвиге Николаи. В этом году, по словам директора музея-заповедника «Парк Монрепо» Александра Смирнова, парк посетили более 340 тысяч человек. В следующем году откроются главные усадебные постройки ― Усадебного дома и Библиотечного флигеля, где сегодня реставраторы завершают реставрацию интерьеров.

Обновление коснулось и музейного фонда учреждений культуры Ленинградской области. «В этом году были отреставрированы предметы из коллекции личных вещей художника Ивана Билибина в Ивангородском художественном музее, Николая Рериха из музея «Извара», а также мемориальный предмет из семьи Рукавишниковых-Набоковых, который пополнит экспозицию музея в Рождествено после реставрации усадьбы», ― рассказала директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.

Один из самых значимых исторических и культурных объектов Ленинградской области ― музей-заповедник «Старая Ладога» в этом году отметил свое 50-летие. По словам директора Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника «Старая Ладога» Людмилы Губчевской, в этом году музейный фонд пополнили две тысячи новых экспонатов. Но главное, посещаемость достигла 140 тысяч человек. В следующем году в доме купца Калязина планируется открыть еще две новые экспозиции, одна из которых будет посвящена христианству в Старой Ладоге.