Культурные объекты Гатчины продолжают реставрировать

Говоря о реставрации
объектов культурного наследия Ленинградской области, Владимир Цой отметил, что
осенью этого года работы начались в усадьбе известного художника и
этнографа Павла Щербов в Гатчине, где он
жил и работал с 1911 по 1938 год, а также в усадебном доме
Рукавишниковых-Набоковых в селе Рождествено.
В настоящее время
специалисты продолжают работы в Павловском соборе в Гатчине, где реставраторы
приступили к расчистке исторической живописи. Противоаварийные работы для
консервационной защиты монументальной живописи планируется выполнить на 12
панно, выполненных на металлическом основании, на 4 панно, изображенных на
холстах и штукатурном слое.
Подходит к концу
реставрация «Дома станционного смотрителя» в деревне Выра и
Многофункционального музейного центра в селе Рождествено Гатчинского района. В
музейном центре будут храниться и реставрироваться музейные экспонаты,
проводиться выставки, а также здесь смогут проходить обучение молодые
реставраторы. Эти объекты начнут работу в 2022 году.
В этом году культурное
пространство региона пополнилось новыми объектами: завершилась реставрация в
доме-музее Николая Римского-Корсакова, которая началась еще в 2019 году, а
сейчас ведется подготовка постоянной экспозиции музея-усадьбы. Открытие
обновлённой экспозиции для посетителей состоится в следующем году. Выполнены
работы по реставрации уникальных объектов деревянного зодчества в Подпорожском
районе ― часовни Петра и Павла XVIII века в деревне Заозерье, Никольской церкви
1696 года и церкви Святого пророка Илии 1864 года в деревне Согиницы. Еще одно
знаковое для региона событие ― в Копорской крепости завершены первоочередные
противоаварийные работы входной зоны и башен. Для посетителей крепость
откроется в ближайшие выходные ― 25 декабря.
Один из самых значимых
объектов Выборга ― музей-заповедник «Монрепо» ― тоже может похвастаться новыми
объектами благоустройства, отвечающими главной идее парка, возникшей еще при
Людвиге Николаи. В этом году, по словам директора музея-заповедника «Парк
Монрепо» Александра Смирнова, парк посетили более 340 тысяч человек. В
следующем году откроются главные усадебные постройки ― Усадебного дома и
Библиотечного флигеля, где сегодня реставраторы завершают реставрацию
интерьеров.
Обновление коснулось и
музейного фонда учреждений культуры Ленинградской области. «В этом году были
отреставрированы предметы из коллекции личных вещей художника Ивана Билибина в
Ивангородском художественном музее, Николая Рериха из музея «Извара», а также
мемориальный предмет из семьи Рукавишниковых-Набоковых, который пополнит
экспозицию музея в Рождествено после реставрации усадьбы», ― рассказала
директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.
Один из самых значимых
исторических и культурных объектов Ленинградской области ― музей-заповедник
«Старая Ладога» в этом году отметил свое 50-летие. По словам директора
Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника
«Старая Ладога» Людмилы Губчевской, в этом году музейный фонд пополнили две
тысячи новых экспонатов. Но главное, посещаемость достигла 140 тысяч человек. В
следующем году в доме купца Калязина планируется открыть еще две новые
экспозиции, одна из которых будет посвящена христианству в Старой Ладоге.