Муниципалам рекомендуют чаще заходить в «Электронный магазин»

Об
этом в своем докладе в ходе заседания Совета глав администраций городских и
сельских поселений Гатчинского района сказал заместитель начальника отдела
закупок администрации Гатчинского района Тигран Погосян.
«Электронный магазин»
представляет собой онлайн площадку, которая обеспечивает доступ малому бизнесу
к государственным закупкам. С 2018 года закупки малого объема в Ленинградской
области рекомендовано проводить именно на этой цифровой платформе, но далеко не
все госслужащие перешли на работу в новой системе.
В ходе заседания
Координационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при губернаторе Ленинградской области участники обсудили
низкую активность муниципальных заказчиков в работе с «Электронным магазином». Гатчинский
район по ряду показателей находится в числе отстающих, в частности – по доле
зарегистрированных муниципальных заказчиков. По итогам заседания глава региона Александр
Дрозденко выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и дал профильным
комитетам областного правительства соответствующие поручения.
До конца текущего года
администрации городских и сельских поселений, а также все подведомственные
учреждения должны зарегистрироваться в «Электронном магазине», эту же работу
должны провести все постоянные контрагенты – поставщики товаров, работ, услуг.
Тигран Погосян заверил глав
администраций поселений в том, что сотрудники отдела закупок администрации
Гатчинского района готовы оказывать им всю необходимую консультативную помощь и
поддержку.
Напомним,
«Электронный магазин Ленинградской области» позволяет совершать закупки до 500
тысяч рублей в электронном виде, дает возможность разместить информацию о
закупке, обменяться бухгалтерскими документами в электронной форме, закупки
могут проводить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица. На сегодняшний день к системе «Электронный магазин» подключено уже более 2,5
тысяч организаций.
Ирина Хрусталёва