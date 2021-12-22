Муниципалам рекомендуют чаще заходить в «Электронный магазин»

Об этом в своем докладе в ходе заседания Совета глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района сказал заместитель начальника отдела закупок администрации Гатчинского района Тигран Погосян.

«Электронный магазин» представляет собой онлайн площадку, которая обеспечивает доступ малому бизнесу к государственным закупкам. С 2018 года закупки малого объема в Ленинградской области рекомендовано проводить именно на этой цифровой платформе, но далеко не все госслужащие перешли на работу в новой системе.

В ходе заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ленинградской области участники обсудили низкую активность муниципальных заказчиков в работе с «Электронным магазином». Гатчинский район по ряду показателей находится в числе отстающих, в частности – по доле зарегистрированных муниципальных заказчиков. По итогам заседания глава региона Александр Дрозденко выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и дал профильным комитетам областного правительства соответствующие поручения.

До конца текущего года администрации городских и сельских поселений, а также все подведомственные учреждения должны зарегистрироваться в «Электронном магазине», эту же работу должны провести все постоянные контрагенты – поставщики товаров, работ, услуг.

Тигран Погосян заверил глав администраций поселений в том, что сотрудники отдела закупок администрации Гатчинского района готовы оказывать им всю необходимую консультативную помощь и поддержку.

Напомним, «Электронный магазин Ленинградской области» позволяет совершать закупки до 500 тысяч рублей в электронном виде, дает возможность разместить информацию о закупке, обменяться бухгалтерскими документами в электронной форме, закупки могут проводить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. На сегодняшний день к системе «Электронный магазин» подключено уже более 2,5 тысяч организаций.

Ирина Хрусталёва