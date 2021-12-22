Память о защитнике земли русской воплотилась в камне

«Здесь на Ленинградской земле память об этом выдающемся правителе, талантливом полководце чтут особенно. Именно на невских берегах молодой новгородский князь одержал свою первую яркую Победу, наголову разгромив отряд шведских захватчиков. Это известие разлетелось по всей Руси, укрепляя веру русского народа в свою способность изгнать со своей земли любого, кто придёт с мечом в руках. Князь Александр Невский и его дружина не раз вставали на защиту древнерусской Государственности. Уже через год после Невской битвы князь изгнал захватчиков из Копорья, освободив земли южнее Финского залива. В 1242 году одержал историческую Победу на Чудском озере. Образ святого благоверного князя, защитника земли русской всегда служил надежной духовной опорой нашего народа. Пётр Великий с почтением относился к образу Александра Невского и избрал его в качестве небесного покровителя Новой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Уверен, что патриотический парк, который появится здесь в знак памяти о победах этого величайшего правителя и победах русского народа, войдёт в число наиболее посещаемых достопримечательностей Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на торжественной церемонии открытия мемориала Александру Невскому.

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, также прибывший для участия в открытии мемориала, напомнил, что князю Александру Невскому было 19 лет, когда он впервые с дружинниками атаковал шведов. Именно здесь, согласно летописи, он произнёс свою знаменитую фразу «Не в силе Бог, а в правде».

«Мемориальный парк в часть Александра Невского появится и в Казахстане. Все это — часть большой мемориальной программы, которую реализует по поручению Президента России Российское военно-историческое общество. Надеюсь, что этот мемориальный парк, это знаковое место, станет культовым для всех петербуржцев и ленинградцев, для всей Северо-Западной Руси», — отметил Владимир Мединский.

«Это знаковое, знаменательное событие для Ленинградской области. Образ святого благоверного князя Александра Невского связан с историей Ижорской земли и Ленинградской области. Мы уже вспоминали освобождение крепости Копорье. Я хотел бы напомнить, что, когда Александр Невский выдвинулся из Новгорода с небольшой дружиной, получив известие о том, что идут шведы на Русь, он останавливался в Старой Ладоге — первой столице Руси. И там, в церкви Святого Георгия, был освящён его меч перед битвой. А здесь, на этом месте, которое называется «Пустынка», очень интересном с исторической и геологической точки зрения, он молился и просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему силы победить шведов. Потому что он понимал, что с малой дружинной идёт на очень рискованное мероприятие. Поэтому и памятник мы назвали все вместе «Молитва перед боем», — прокомментировал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона вручил благодарственные письма всем причастным к созданию мемориального комплекса, посвящённого Александру Невскому.

Бронзовая композиция состоит из фигуры князя, а за ним на каменном постаменте изображён скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного. Открытие парка и памятника на месте молитвы князя с дружиной перед Невской битвой стало центральным событием празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского в Ленинградской области.

Напомним, что памятник создан по инициативе Российского военно-исторического общества и установлен в центре парка, выполненного в форме православного креста.