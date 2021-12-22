Серебряная молодёжь Гатчинского района

В соревнованиях приняли
участие 122 спортсмена из 19 регионов России. Ленинградскую область
представляли шесть юниорок – воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва
«Ника» Гатчинского района: Екатерина Волненко, Екатерина Иванова, Анастасия
Колиш, Дарья Михайлова, Маргарита Михайлова и Зинаида Москалева.
Старт получился не самым
удачным – теннисистки заняли лишь восьмое место из 16-ти возможных в командных
соревнованиях. Учитывая состав, нашей сборной вполне было по силам попасть в
четверку сильнейших, но на этот раз лидеры допустили «осечки», и команда
осталась без медалей.
Неудачный старт
мобилизовал спортсменок, и в личных соревнованиях они продемонстрировали
высокий уровень технической и физической подготовки. Блестяще проявила себя
женская пара Екатерина Волненко – Дарья Михайлова, завоевавшая серебряные
медали. Девушки уверенно дошли до финала, отдав соперницам в четырех матча
только два сета.
В финале нашей сборной
противостояла пара Анастасии Шабановой из Москвы и Анастасии Либацкой из
Чебоксар, по суммарному российскому рейтингу на 512 единиц превосходящая
сиверчанок. Поединок складывался драматично. Ленинградские спортсменки в первых
двух сетах уступили соперницам со счетом 11-13, 8-13. Постепенно девушки нашли
правильную тактическую схему и сравняли счет по сетам в матче за «золото» до
счета 13-11, 11-6. В пятом – решающем сете игра шла очко в очко, никто не
сдавался, и у наших землячек даже был матчбол – они вели со счетом 10-9. К
сожалению, в конце удача была на стороне соперниц – 10-12 в сете и итоговые 2-3
во встрече не в нашу пользу. Но для Екатерины и Дарьи данный результат,
несомненно, хороший, он позволяет быть включенными в список сборной команды
России.
Стоит отметить
выступление в одиночных соревнованиях Екатерины Волненко, остановившейся в шаге
от медалей – пятое место. Также обнадеживающими являются результаты наших самых
юных участниц, для которых это было первое Первенство России среди молодежи до
22 лет. Пятнадцатилетние Маргарита Михайлова и Екатерина Иванова вышли из
предварительных групп в основной финал, где встретились 32 участницы, и заняли
высокие – 12 и 15 места, оказавшись самыми молодыми участницами Первенства
России, попавшими в число 16-ти сильнейших.
Информация и фото: СШОР «НИКА»