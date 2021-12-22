Серебряная молодёжь Гатчинского района

В соревнованиях приняли участие 122 спортсмена из 19 регионов России. Ленинградскую область представляли шесть юниорок – воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Гатчинского района: Екатерина Волненко, Екатерина Иванова, Анастасия Колиш, Дарья Михайлова, Маргарита Михайлова и Зинаида Москалева.

Старт получился не самым удачным – теннисистки заняли лишь восьмое место из 16-ти возможных в командных соревнованиях. Учитывая состав, нашей сборной вполне было по силам попасть в четверку сильнейших, но на этот раз лидеры допустили «осечки», и команда осталась без медалей.

Неудачный старт мобилизовал спортсменок, и в личных соревнованиях они продемонстрировали высокий уровень технической и физической подготовки. Блестяще проявила себя женская пара Екатерина Волненко – Дарья Михайлова, завоевавшая серебряные медали. Девушки уверенно дошли до финала, отдав соперницам в четырех матча только два сета.

В финале нашей сборной противостояла пара Анастасии Шабановой из Москвы и Анастасии Либацкой из Чебоксар, по суммарному российскому рейтингу на 512 единиц превосходящая сиверчанок. Поединок складывался драматично. Ленинградские спортсменки в первых двух сетах уступили соперницам со счетом 11-13, 8-13. Постепенно девушки нашли правильную тактическую схему и сравняли счет по сетам в матче за «золото» до счета 13-11, 11-6. В пятом – решающем сете игра шла очко в очко, никто не сдавался, и у наших землячек даже был матчбол – они вели со счетом 10-9. К сожалению, в конце удача была на стороне соперниц – 10-12 в сете и итоговые 2-3 во встрече не в нашу пользу. Но для Екатерины и Дарьи данный результат, несомненно, хороший, он позволяет быть включенными в список сборной команды России.

Стоит отметить выступление в одиночных соревнованиях Екатерины Волненко, остановившейся в шаге от медалей – пятое место. Также обнадеживающими являются результаты наших самых юных участниц, для которых это было первое Первенство России среди молодежи до 22 лет. Пятнадцатилетние Маргарита Михайлова и Екатерина Иванова вышли из предварительных групп в основной финал, где встретились 32 участницы, и заняли высокие – 12 и 15 места, оказавшись самыми молодыми участницами Первенства России, попавшими в число 16-ти сильнейших.

Информация и фото: СШОР «НИКА»