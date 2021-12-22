Сергей Нарышкин посетил Гатчинский дворец

Свой визит в
Гатчину он начал с возложения цветов к памятнику Александру III, который был
установлен в любимой резиденции Императора-Миротворца при активном содействии
Российского Исторического общества и лично его председателя. В церемонии
возложения цветов также приняли участие председатель Российского
военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
После осмотра
экспозиции Гатчинского дворца Сергей Нарышкин вручил грамоты Российского
Исторического общества за вклад в развитие исторической науки. В числе
награждённых - заведующая отделом работы с посетителями музея-заповедника
«Гатчина» Ольга Писарева.
Видео: ГМЗ "Гатчина"