Сергей Нарышкин посетил Гатчинский дворец

Свой визит в Гатчину он начал с возложения цветов к памятнику Александру III, который был установлен в любимой резиденции Императора-Миротворца при активном содействии Российского Исторического общества и лично его председателя. В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После осмотра экспозиции Гатчинского дворца Сергей Нарышкин вручил грамоты Российского Исторического общества за вклад в развитие исторической науки. В числе награждённых - заведующая отделом работы с посетителями музея-заповедника «Гатчина» Ольга Писарева.

Видео: ГМЗ "Гатчина"