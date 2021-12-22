Сергей Нарышкин посетил Гатчинский дворец

22 декабря председатель Российского Исторического общества Сергей Нарышкин посетил Гатчинский дворец.

Рубрики : Общество     22 Dec 2021

Свой визит в Гатчину он начал с возложения цветов к памятнику Александру III, который был установлен в любимой резиденции Императора-Миротворца при активном содействии Российского Исторического общества и лично его председателя. В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После осмотра экспозиции Гатчинского дворца Сергей Нарышкин вручил грамоты Российского Исторического общества за вклад в развитие исторической науки. В числе награждённых - заведующая отделом работы с посетителями музея-заповедника «Гатчина» Ольга Писарева.

  Видео: ГМЗ "Гатчина"

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+