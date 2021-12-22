Журналисты «Гатчинской правды» - в числе победителей конкурса

Журналистов приветствовали члены конкурсной комиссии, депутаты областного парламента – заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Сергей Коняев и председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев.

- Председатель нашего парламента Сергей Бебенин всегда подчеркивает, что заслуга журналистов Ленинградской области заключается в построении полноценного информационного «мостика» между органами законодательной власти и населением. Именно вы в своих статьях и сюжетах рассказываете о новых законах, проектах, ежедневной – рутинной работе депутатов, разъясняете все тонкости нововведений, фильтруете огромный поток информации, выискивая суть и по-настоящему достоверную информацию. Отдельная благодарность журналистам, которые рассказывают простые человеческие истории о депутатах областного парламента, - сказал Станислав Еремеев.

Сергей Коняев поздравил журналистов с наступающим Новым годом и Рождеством.

- Желаю вам успехов, вдохновения и здоровья, спасибо за вашу работу. Членам конкурсной комиссии было непросто выбрать победителей, - отметил он.

В 2021 году для участия в конкурсе заявились 17 печатных и электронных СМИ, а также два самовыдвиженца. На суд жюри было представлено около 60 журналистских работ. Победители были определены в шести номинациях.

Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва получила диплом второй степени в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет». Заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева была отмечена специальным дипломом конкурса «Дела и лица».

В номинации «Лучший телесюжет» диплом первой степени завоевала наша коллега – генеральный директор ГТИК «Ореол-ИНФО», главный редактор телекомпании «Ореол-ТВ» и газеты «Гатчина-ИНФО» Галина Паламарчук.





Фото: пресс-служба ЗАКС Ленинградской области