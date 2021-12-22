Журналисты «Гатчинской правды» - в числе победителей конкурса

Журналистов
приветствовали члены конкурсной комиссии, депутаты областного парламента – заместитель
председателя постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и
промышленности Сергей Коняев и председатель постоянной комиссии по
государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным
связям Станислав Еремеев.
-
Председатель нашего парламента Сергей Бебенин всегда подчеркивает, что заслуга
журналистов Ленинградской области заключается в построении полноценного информационного «мостика»
между органами законодательной власти и населением. Именно вы в своих статьях и
сюжетах рассказываете о новых законах, проектах, ежедневной – рутинной работе
депутатов, разъясняете все тонкости нововведений, фильтруете огромный поток
информации, выискивая суть и по-настоящему достоверную информацию. Отдельная
благодарность журналистам, которые рассказывают простые человеческие истории о
депутатах областного парламента, - сказал Станислав Еремеев.
Сергей
Коняев поздравил журналистов с наступающим Новым годом и Рождеством.
-
Желаю вам успехов, вдохновения и здоровья, спасибо за вашу работу. Членам
конкурсной комиссии было непросто выбрать победителей, - отметил он.
В
2021 году для участия в конкурсе заявились 17 печатных и электронных СМИ, а
также два самовыдвиженца. На суд жюри было представлено около 60 журналистских
работ. Победители были определены в шести номинациях.
Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва получила диплом второй степени в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет». Заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева была отмечена специальным дипломом конкурса «Дела и лица».
В номинации «Лучший телесюжет» диплом первой степени завоевала наша коллега – генеральный директор ГТИК «Ореол-ИНФО», главный редактор телекомпании «Ореол-ТВ» и газеты «Гатчина-ИНФО» Галина Паламарчук.
Фото:
пресс-служба ЗАКС Ленинградской области