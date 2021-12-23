День предпринимателя объединяет!

Первым к предпринимателям обратился глава региона Александр Дрозденко.

- Предприниматели - особые люди, готовые рисковать, генерировать идеи, подстраиваться и меняться, проявлять упорство и целеустремленность. Они «горят» своей идеей, не боятся потерпеть неудачу. Следующий год объявлен годом Команды 47, и я точно знаю, что бизнесмены – это активная, значимая часть команды Ленинградской области.

По словам главы региона, главными направлениями в поддержке частных фирм станут увеличение доли закупок у малого бизнеса, формирование базы неиспользуемой недвижимости для предоставления ее бизнесу на льготных условиях, развитие поддержки социального предпринимательства. Также он заверил, что уровень финансовой поддержки со стороны региона по отношению к бизнесу останется неизменно стабильным.

Гатчинская площадка Дня предпринимателя развернулась в кинотеатре «Победа» в коворкинг центре. Здесь собрались бизнесмены и самозанятые Гатчинского и нескольких соседних районов, а также участники областных конкурсов.

Во время телемоста с главами администраций глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала о развитии малого и среднего бизнеса.

- Для любого муниципального образования малый и средний бизнес был, есть и будет основой успешного развития. Я хочу поблагодарить всех предпринимателей Гатчинского района за вклад в социально-экономиче-ское развитие нашей малой родины. Несмотря на пандемию, доходная часть бюджета благодаря предпринимателям в 2021 году будет перевыполнена по ряду показателей. Огромное вам спасибо за труд, мы и дальше будем оказывать вам всяческую поддержку, - поблагодарила Людмила Нещадим предпринимателей и поздравила с наступающим Новым Годом.

Программа форума включала экспертные сессии для самозанятых граждан в формате воркшопа, награждение почетным знаком губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской об-ласти», чествование победителей конкурса «Проект на миллион», лучших, по итогам 2021 года, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также пленарное заседание «Супергерои бизнеса 47», где были представлены люди и компании, добившиеся больших успехов в 2021 году, несмотря на ограничения в условиях пандемии и связанные с этим трудности.

Один из пяти супергероев – заместитель директора по производству ООО «Завод Высотных Конструкций» (ЗВК), участник программы бизнес-акселерации для производственных предприятий Ленобласти Дмитрий Антонов. Компания ЗВК развивает бренд «Новая высота» и занимается производством оборудования для высотных работ – это лестницы, вышки-туры, трапы-переходы, а также комплектующие и аксессуары. ЗВК входит в число крупнейших производителей подъемного оборудования России.

Под аплодисменты участников встречи Дмитрию Антонову был вручен символичный подарок – световой меч и плащ супергероя. Дмитрий рассказал, что компании был представлен заем в сумме 95,8 млн рублей по программе финансирования «Проекты развития» Фондом развития промышленности совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти. Благодаря областной поддержке, компания планирует модернизировать и расширить производство.

Традиционно к Дню предпринимателя Ленинградской области были вручены награды. Среди награжденных – предприниматели Гатчинского района. За вклад в развитие потребительского рынка благодарственным письмом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти награждены директор ООО «Детский лечебно-диагностический центр «Бейби-Мед» Любовь Купянская, индивидуальные предприниматели Алла Сиротюк (сеть магазинов «Крепеж-монтаж» и «Сантехника») и Олег Лаппалайнен («Мир техники» и фитнес-центр «Рекорд»).

На форуме были подведены итоги конкурса «Бизнес-видео 47», который проходил в социальной сети Инстаграм. Предприниматели размещали видео о своем бизнесе, показывали его в лучшем свете, рассказывали о рабочих моментах и курьезных случаях. Участие в конкурсе принял 81 предприниматель. В Гатчине был объявлен победитель в номинации «Бывает же такое!», где участвовало 17 видеороликов. По итогам голосования, победителем стал ИП Дмитрий Поздняков, занимающийся грузоперевозками. Он получил ценный приз – ноутбук и аплодисменты зала.

Форум завершился праздничными поздравлениями и общим фотографированием – Ленинградская область объединяет!

Татьяна Можаева