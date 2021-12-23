День предпринимателя объединяет!

Первым к предпринимателям
обратился глава региона Александр Дрозденко.
- Предприниматели -
особые люди, готовые рисковать, генерировать идеи, подстраиваться и меняться,
проявлять упорство и целеустремленность. Они «горят» своей идеей, не боятся
потерпеть неудачу. Следующий год объявлен годом Команды 47, и я точно знаю, что
бизнесмены – это активная, значимая часть команды Ленинградской области.
По словам главы региона,
главными направлениями в поддержке частных фирм станут увеличение доли закупок
у малого бизнеса, формирование базы неиспользуемой недвижимости для
предоставления ее бизнесу на льготных условиях, развитие поддержки социального
предпринимательства. Также он заверил, что уровень финансовой поддержки со
стороны региона по отношению к бизнесу останется неизменно стабильным.
Гатчинская площадка Дня
предпринимателя развернулась в кинотеатре «Победа» в коворкинг центре. Здесь
собрались бизнесмены и самозанятые Гатчинского и нескольких соседних районов, а
также участники областных конкурсов.
Во время телемоста с
главами администраций глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим
рассказала о развитии малого и среднего бизнеса.
- Для любого
муниципального образования малый и средний бизнес был, есть и будет основой
успешного развития. Я хочу поблагодарить всех предпринимателей Гатчинского
района за вклад в социально-экономиче-ское развитие нашей малой родины.
Несмотря на пандемию, доходная часть бюджета благодаря предпринимателям в 2021
году будет перевыполнена по ряду показателей. Огромное вам спасибо за труд, мы
и дальше будем оказывать вам всяческую поддержку, - поблагодарила Людмила
Нещадим предпринимателей и поздравила с наступающим Новым Годом.
Программа форума включала
экспертные сессии для самозанятых граждан в формате воркшопа, награждение
почетным знаком губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель
Ленинградской об-ласти», чествование победителей конкурса «Проект на миллион»,
лучших, по итогам 2021 года, организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, а также пленарное заседание «Супергерои бизнеса 47», где
были представлены люди и компании, добившиеся больших успехов в 2021 году,
несмотря на ограничения в условиях пандемии и связанные с этим трудности.
Один из пяти супергероев
– заместитель директора по производству ООО «Завод Высотных Конструкций» (ЗВК),
участник программы бизнес-акселерации для производственных предприятий
Ленобласти Дмитрий Антонов. Компания ЗВК развивает бренд «Новая высота» и
занимается производством оборудования для высотных работ – это лестницы, вышки-туры,
трапы-переходы, а также комплектующие и аксессуары. ЗВК входит в число
крупнейших производителей подъемного оборудования России.
Под аплодисменты
участников встречи Дмитрию Антонову был вручен символичный подарок – световой
меч и плащ супергероя. Дмитрий рассказал, что компании был представлен заем в
сумме 95,8 млн рублей по программе финансирования «Проекты развития» Фондом
развития промышленности совместно с Фондом поддержки предпринимательства
Ленобласти. Благодаря областной поддержке, компания планирует модернизировать и
расширить производство.
Традиционно к Дню
предпринимателя Ленинградской области были вручены награды. Среди награжденных
– предприниматели Гатчинского района. За вклад в развитие потребительского
рынка благодарственным письмом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленобласти награждены директор ООО «Детский
лечебно-диагностический центр «Бейби-Мед» Любовь Купянская, индивидуальные
предприниматели Алла Сиротюк (сеть магазинов «Крепеж-монтаж» и «Сантехника») и
Олег Лаппалайнен («Мир техники» и фитнес-центр «Рекорд»).
На форуме были подведены итоги конкурса «Бизнес-видео 47», который проходил в социальной сети Инстаграм. Предприниматели размещали видео о своем бизнесе, показывали его в лучшем свете, рассказывали о рабочих моментах и курьезных случаях. Участие в конкурсе принял 81 предприниматель. В Гатчине был объявлен победитель в номинации «Бывает же такое!», где участвовало 17 видеороликов. По итогам голосования, победителем стал ИП Дмитрий Поздняков, занимающийся грузоперевозками. Он получил ценный приз – ноутбук и аплодисменты зала.
Форум завершился
праздничными поздравлениями и общим фотографированием – Ленинградская область
объединяет!
Татьяна Можаева