Определился новый состав Общественной палаты Гатчинского района

Расширенное заседание общественников прошло в Гатчинском городском Доме культуры. Участников встречи приветствовали председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и экс-председатель Общественной палаты первого и второго созывов, заместитель главы администрации района Марк Кравчук.

Подводя итоги работы Общественной палаты Гатчинского района второго созыва, с докладами выступила исполняющая обязанности председателя палаты Людмила Голубева и председатели комиссий. Руководители второго созыва пожелали новому составу конструктивной работы и обозначили вопросы, которые рекомендовали оставить на контроле. Так, в третьем созыве во внимании общественников остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан, организация борьбы с борщевиком в Гатчинском районе, контроль за реализацией национальных проектов, развитие некоммерческих общественных организаций, местного туризма, реализация реформы в сфере обращения с отходами. Останется и практика проведения патриотических конкурсов среди школьников,

В третьем созыве Общественная палата Гатчинского района значительно изменилась по составу. Так, впервые в состав палаты вошел представитель Гатчинской епархии - ответственный за связи с общественностью, иерей Александр Асонов. Он будет работать в комиссии по вопросам местного самоуправления, развития гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям, взаимодействия с общественными организациями и общественными советами.

Практически полностью поменялся состав руководителей. Большинством голосов председателем Общественной палаты третьего созыва утверждена кандидатура директора Сусанинской школы Елены Вахриной. Заместителем председателя стала директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова. Ответственным секретарем переизбрана заместитель редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева.

Председателями комиссий избраны: преподаватель Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского Николай Жиганов, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова, генеральный директор ООО «Кинг-Лайн» Игорь Королев и генеральный директор ООО «Технопарк Мариенбург» Виктор Федоренко.

- Участие в Общественной палате - это нечто новое для меня, - написала на своей страничке в соцсетях руководитель экологического проекта «Крышечки ДоброТы» Инга Тюкавина. - На сегодняшнем мероприятии я лично убедилась, что члены Общественной палаты - действительно люди с активной гражданской позицией, желанием менять мир к лучшему, налаживать диалог между властью и общественностью. И я верю, что в команде с такими энергичными и инициативными людьми получится достигать значительных результатов по улучшению качества жизни в нашем любимом Гатчинском районе.

Татьяна Можаева