«Акварельные рассказы» Марины Фазановой

Все работы Марины Фазановой отличает необыкновенная лиричность. Подобранные с безукоризненным вкусом, они наполняют выставочное пространство мягким свечением, настраивая на созерцание. Акварель — излюбленная техника Марины Альбертовны. По ее словам, после всех экспериментов с другими красками она неизменно возвращалась к ней.

Марина Фазанова — признанный мастер композиции. Литературная живопись либо живописная литература — так однажды назвали ее творчество. И действительно, каждая из работ каким-то образом связана с известными литературными произведениями, песнями либо крылатыми фразами. «Синий платочек», «Ромашки спрятались» - все это аллюзии на известные, ставшие уже народными песни. И все же это не «иллюстрации» песен или стихов. Каждая из работ - это самостоятельная, живущая своей жизнью история, переданная художником через образы и метафоры.

Несколько акварелей на выставке посвящены известному русскому поэту Николаю Рубцову. Рубцовская тема занимает значительное место в творчестве художницы. Будучи племянницей знаменитого поэта, она является желанной гостьей на фестивале «Рубцовская осень», ежегодно проводимом в его любимой Вологде.

Есть на выставке и сюжетные композиции, связанные с историей Гатчины. Одна из них посвящена дворцовой истории, главным персонажем которой стал Павел I.

- Мне интересна его личность — романтическая, оклеветанная в свое время и постепенно раскрывающаяся нам во всей ее полноте, - говорит Марина Альбертовна.

- Я очень давно знаю творчество Марины Фазановой, - говорит арт-директор Санкт-Петербургского общества акварелистов Наталия Озерова. - Это удивительный художник, в картинах которого всегда есть сюжет, выстроенный на какой-то последовательности событий и обладающий психологическим мотивом. В акварели проследить такой мотив довольно сложно, потому что эта сложная техника чаще управляет художником, чем художник ею. Но Марине это удается — она рассказывает не только о состоянии природы и воздуха, она передает психологическое состояние изображенных персонажей. В ее работах всегда есть совмещение мастерства художника с тем, что он хочет сказать, и это удивительное качество.

Очень часто в работах Марины Фазановой встречаются образы, пришедшие из русской старины. Они всегда имеют какой-то культурный фон - русская история, русские костюмы, какие-то параллели в нашем русском мире... И это не наносное явление или веление моды, это свойство характера, души, образования и мышления художника. Поэтому все культурные отблески, запечатленные в ее работах, западают в душу и заставляют вдумываться.

- Акварель — сложная техника, - отмечает Наталия Озерова, - Она или графична, и тогда теряется ее расплывчатость и многомерность, или абсолютно туманна. Марине Фазановой удается совмещать обе эти особенности акварели, сохраняя при этом и цвет. И это высокое мастерство...

Юлия Лысанюк