«Акварельные рассказы» Марины Фазановой

Все
работы Марины Фазановой отличает необыкновенная лиричность. Подобранные с
безукоризненным вкусом, они наполняют выставочное пространство мягким
свечением, настраивая на созерцание. Акварель — излюбленная техника Марины Альбертовны. По
ее словам, после всех экспериментов с другими красками она неизменно
возвращалась к ней.
Марина Фазанова — признанный
мастер композиции. Литературная живопись либо живописная литература — так
однажды назвали ее творчество. И действительно, каждая из работ каким-то
образом связана с известными литературными произведениями, песнями либо
крылатыми фразами. «Синий платочек», «Ромашки спрятались» - все это аллюзии на
известные, ставшие уже народными песни. И все же это не «иллюстрации» песен или
стихов. Каждая из работ - это самостоятельная, живущая своей жизнью история,
переданная художником через образы и метафоры.
Несколько
акварелей на выставке посвящены известному русскому поэту Николаю Рубцову.
Рубцовская тема занимает значительное место в творчестве художницы. Будучи
племянницей знаменитого поэта, она является желанной гостьей на фестивале
«Рубцовская осень», ежегодно проводимом в его любимой Вологде.
Есть
на выставке и сюжетные композиции, связанные с историей Гатчины. Одна из них
посвящена дворцовой истории, главным персонажем которой стал Павел I.
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Мне интересна его личность — романтическая, оклеветанная в свое время и
постепенно раскрывающаяся нам во всей ее полноте, - говорит Марина Альбертовна.
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Я очень давно знаю творчество Марины Фазановой, - говорит арт-директор Санкт-Петербургского
общества акварелистов Наталия Озерова. - Это удивительный художник, в картинах
которого всегда есть сюжет, выстроенный на какой-то последовательности событий
и обладающий психологическим мотивом. В акварели проследить такой мотив
довольно сложно, потому что эта сложная техника чаще управляет художником, чем
художник ею. Но Марине это удается — она рассказывает не только о состоянии
природы и воздуха, она передает психологическое состояние изображенных
персонажей. В ее работах всегда есть совмещение мастерства художника с тем, что
он хочет сказать, и это удивительное качество.
Очень
часто в работах Марины Фазановой встречаются образы, пришедшие из русской
старины. Они всегда имеют какой-то культурный фон - русская история, русские
костюмы, какие-то параллели в нашем русском мире... И это не наносное явление или веление моды, это
свойство характера, души, образования и мышления художника. Поэтому все
культурные отблески, запечатленные в ее работах, западают в душу и заставляют
вдумываться.
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Акварель — сложная техника, - отмечает Наталия Озерова, - Она или графична, и
тогда теряется ее расплывчатость и многомерность, или абсолютно туманна. Марине
Фазановой удается совмещать обе эти особенности акварели, сохраняя при этом и
цвет. И это высокое мастерство...
Юлия
Лысанюк