Какую ёлку предпочитают ленинградцы?

Опрос активных пользователей социальных сетей показал: 61% опрошенных жителей Ленинградской области обязательно ставят ёлку каждый год, потому что для них это — ритуал.

Почти каждый второй опрошенный (46%) не придаёт особого значения искусственная или на натуральная ёлка должна быть, для них самое главное ― чтобы было, что украсить к Новому году. При этом, ещё 18% ― пятая часть опрошенных, предпочитают только натуральную ель.

Чаще всего респонденты вешают на елку классические шары (76%), мишуру и огоньки (44%) и игрушки в виде шишек, 41% обязательно кладут под елку подарки.

Более половины опрошенных (58%) знают или что-то слышали о том, что в Ленинградской области можно бесплатно заготовить ель. Из их числа самостоятельно заготавливали ель 17% опрошенных.

Из числа тех, кто не участвовал в заготовке елей, почти каждый второй (45%) хотел бы обязательно съездить в лесничество Ленинградской области и самостоятельно выбрать ель.

Большинство респондентов (79%) поддерживают бесплатную заготовку елей.

Кстати, в Ленинградской области каждый житель может приобрести в областных лесничествах бесплатно ёлку на Новый год. Для этого необходимо обратится в, выбранное на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области лесничество, оформить договор купли-продажи по нулевой ставке и самостоятельно срубить ель на участке, указанном лесничеством.

Для выбора елей на Новый год специально предоставляются участки, где требуется по технологическим причинам полная вырубка любых деревьев — линии электропередач и прочие линейные объекты, так что никакого вреда лесным угодьям новогодняя нация не наносит.

Согласно правилам, на одного человека положено не более одного дерева, высотой до 3 м.





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