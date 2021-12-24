Какую ёлку предпочитают ленинградцы?

Какую ёлку предпочитают ленинградцы?

Елочные предпочтения жителей области выяснила социологическая служба центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области.

Рубрики : Общество     24 Dec 2021

Опрос активных пользователей социальных сетей показал: 61% опрошенных жителей Ленинградской области обязательно ставят ёлку каждый год, потому что для них это — ритуал.

Почти каждый второй опрошенный (46%) не придаёт особого значения  искусственная или на натуральная ёлка должна быть, для них самое главное ― чтобы было, что украсить к  Новому году.  При этом, ещё 18%  ― пятая часть опрошенных, предпочитают только натуральную ель.

Чаще всего респонденты вешают на елку классические шары (76%), мишуру и огоньки (44%) и  игрушки в виде шишек, 41% обязательно кладут под елку подарки.

Более половины опрошенных (58%) знают или что-то слышали о том, что в Ленинградской области можно бесплатно заготовить ель. Из их числа самостоятельно заготавливали ель 17% опрошенных.

Из числа тех, кто не участвовал в заготовке елей, почти каждый второй (45%) хотел бы  обязательно съездить в лесничество Ленинградской области и самостоятельно выбрать ель.

Большинство респондентов (79%) поддерживают бесплатную заготовку елей.

Кстати, в Ленинградской области каждый житель может приобрести в областных лесничествах бесплатно ёлку на Новый год. Для этого необходимо обратится в, выбранное на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области лесничество, оформить договор купли-продажи по нулевой ставке и самостоятельно срубить ель на участке,  указанном лесничеством. 

Для выбора елей на Новый год специально предоставляются участки, где требуется  по технологическим причинам  полная вырубка любых деревьев — линии электропередач и прочие линейные объекты, так что никакого вреда лесным угодьям новогодняя нация не наносит.

Согласно правилам, на одного человека положено не более  одного дерева, высотой до 3 м.


Фото pixabay.com

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+