Какую ёлку предпочитают ленинградцы?

Опрос активных
пользователей социальных сетей показал: 61% опрошенных жителей Ленинградской
области обязательно ставят ёлку каждый год, потому что для них это — ритуал.
Почти каждый второй
опрошенный (46%) не придаёт особого значения
искусственная или на натуральная ёлка должна быть, для них самое главное
― чтобы было, что украсить к Новому
году. При этом, ещё 18% ― пятая часть опрошенных, предпочитают только
натуральную ель.
Чаще всего респонденты
вешают на елку классические шары (76%), мишуру и огоньки (44%) и игрушки в виде шишек, 41% обязательно кладут
под елку подарки.
Более половины опрошенных
(58%) знают или что-то слышали о том, что в Ленинградской области можно
бесплатно заготовить ель. Из их числа самостоятельно заготавливали ель 17% опрошенных.
Из числа тех, кто не
участвовал в заготовке елей, почти каждый второй (45%) хотел бы обязательно съездить в лесничество
Ленинградской области и самостоятельно выбрать ель.
Большинство респондентов
(79%) поддерживают бесплатную заготовку елей.
Кстати, в Ленинградской
области каждый житель может приобрести в областных лесничествах бесплатно ёлку
на Новый год. Для этого необходимо обратится в, выбранное на сайте комитета по
природным ресурсам Ленинградской области лесничество, оформить договор
купли-продажи по нулевой ставке и самостоятельно срубить ель на участке, указанном лесничеством.
Для выбора елей на Новый
год специально предоставляются участки, где требуется по технологическим причинам полная вырубка любых деревьев — линии
электропередач и прочие линейные объекты, так что никакого вреда лесным угодьям
новогодняя нация не наносит.
Согласно правилам, на
одного человека положено не более одного
дерева, высотой до 3 м.
Фото pixabay.com