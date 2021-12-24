Общественный совет при УМВД по Гатчинскому району подвел итоги года

Александр Волков поблагодарил членов Общественного совета за активное сотрудничество и вклад в деятельность УМВД России по Гатчинскому району, а также выразил надежду, что они и в следующем году примут активное участие в мероприятиях, направленных на повышение оценки деятельности сотрудников полиции со стороны граждан.

Благодарности от руководства УМВД России по Гатчинскому району за активное участие в общественной жизни правоохранительного органа были вручены Сергею Трунову, Геннадию Паневу, Алексею Пономареву, Александру Юрчене.

Председатель Общественного совета Сергей Трунов, подводя итоги уходящего года, отметил, что, несмотря на пандемию, все запланированные мероприятия были проведены. Члены совета активно участвовали в общественной жизни Гатчинского УМВД, проводили встречи с жителями, в том числе по повышению правовой грамотности, помогали в организации социально значимых мероприятий. Очередное традиционное мероприятие – совместное поздравление с Новым годом и вручение подарков маленьким воспитанникам центра «Дарина» - состоится в последних числах декабря.

В ходе заседания был рассмотрен ряд организационных вопросов, направленных на дальнейшее продуктивное взаимодействие общественников с полицией.

Татьяна Можаева