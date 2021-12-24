С новосельем, детская библиотека!

Новоселы
принимали поздравления и подарки от администрации, коллег и читателей. Юных
гостей приветствовали директор централизованной библиотечной системы г. Гатчины
Наталья Гаврилова, заведующая детской библиотекой Елена
Коренева, управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья
Куделя и писатель, лауреат международной литературной премии имени Станислава
Лема Алексей Абрамов.
-
Дорогие ребята, сегодня мы с вами оказались в современном здании, где нас
встречают уютные интерьеры, красочные выставки и доброжелательные, всегда
готовые помочь библиотекари. Пусть ваше детство будет по-настоящему счастливым,
а взрослые постараются сделать все возможное, чтобы фонды библиотеки
пополнялись, внедрялись современные технологии, чтобы у вас всегда была
возможность получать новые знания, - отметила в выступлении Наталья Куделя.
Первыми
посетителями стали ученики 4-го класса Гатчинской школы №9. Ребята познакомились
с фондами и отделами обновленной библиотеки и стали участниками веселой викторины.
А еще была экскурсия по новогодней выставке, презентация работ творческого
онлайн-конкурса «Талисман книжного дома», «конфетное» голосование за приз
зрительских симпатий и встреча с писателем, лауреатом третьей степени
Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези» Алексеем
Абрамовым.
Для
многих гатчинцев путь в книжный мир открывается с городской детской библиотеки.
Ее история началась в 1944 году: сразу после освобождения Гатчины жители стали
собирать книги. В 1945 году библиотека на улице Красной распахнула свои двери
для читателей. Сегодняшним жителям города более знаком другой адрес - улица
Киргетова, дом 8. В этих помещениях библиотека располагалась с 1967 года до
октября 2021 года. За этот период времени в помещениях ни разу не проводился
капитальный ремонт, библиотека-арендатор не могла сделать капитальный ремонт за
счет бюджетных средств (или вступить в программу) в связи с заключением
договоров аренды на срок не более года. Последние десятилетия велась
безуспешная переписка с владельцем помещений – ФГУП «ПЭКП» НИЦ «Курчатовский
институт» о передаче их в муниципальную собственность. Наконец, администрацией
было принято решение о переезде библиотеки, и через два месяца она распахнула
двери для маленьких читателей по новому адресу.
-
За два месяца мы создали совсем новую библиотеку, - сказала, обращаясь к
школьникам, Наталья Гаврилова. - Сегодня у вас прошло первое знакомство, если у
вас появятся идеи, чего еще здесь не хватает, подсказывайте. Мы вместе с вами
сделаем нашу библиотеку лучше, интереснее и удобнее.
Как
отметила Елена Коренева, жители дома, в который въехала библиотека, довольны новым
соседством. Вместо бойкого сетевого магазина, коих в шаговой доступности
десятки, появился единственный на всю округу детский очаг культуры.
-
Мы очень старались, чтобы библиотека открылась быстро, чтобы с каждым годом у
нас было только лучше и интереснее и детям, и взрослым, - сказала Елена
Коренева. - Эта библиотека немного другая, но скорее по расположению помещений
и книг. А по метражу мы переехали практически в такое же помещение. Хочу
поблагодарить всех, кто приводил помещения в порядок. Кроме наших сотрудников,
которые вложили сюда свои силы и душу, это и сотрудники Центральной
библиотечной системы во главе с Натальей Николаевной Гавриловой. Хочу
поблагодарить жителей дома, которые по своему душевному желанию помогали нам, а
также добровольцев из Гатчинского Дворца молодежи. Можно с полной уверенностью
сказать, что весь город участвовал в ее открытии.
С
24 декабря детская библиотека начала работать для читателей по обычному графику.
Сейчас там можно не только взять почитать книги и встретиться с книголюбами, но
и полюбоваться творческими работами. Библиотека встретит вас сказочной
новогодней выставкой «Фабрика Деда Мороза», на которой представлены работы
воспитанников Дома детского творчества «Журавушка».
Татьяна
Можаева