С новосельем, детская библиотека!

Новоселы принимали поздравления и подарки от администрации, коллег и читателей. Юных гостей приветствовали директор централизованной библиотечной системы г. Гатчины Наталья Гаврилова, заведующая детской библиотекой Елена Коренева, управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя и писатель, лауреат международной литературной премии имени Станислава Лема Алексей Абрамов.

- Дорогие ребята, сегодня мы с вами оказались в современном здании, где нас встречают уютные интерьеры, красочные выставки и доброжелательные, всегда готовые помочь библиотекари. Пусть ваше детство будет по-настоящему счастливым, а взрослые постараются сделать все возможное, чтобы фонды библиотеки пополнялись, внедрялись современные технологии, чтобы у вас всегда была возможность получать новые знания, - отметила в выступлении Наталья Куделя.

Первыми посетителями стали ученики 4-го класса Гатчинской школы №9. Ребята познакомились с фондами и отделами обновленной библиотеки и стали участниками веселой викторины. А еще была экскурсия по новогодней выставке, презентация работ творческого онлайн-конкурса «Талисман книжного дома», «конфетное» голосование за приз зрительских симпатий и встреча с писателем, лауреатом третьей степени Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези» Алексеем Абрамовым.

Для многих гатчинцев путь в книжный мир открывается с городской детской библиотеки. Ее история началась в 1944 году: сразу после освобождения Гатчины жители стали собирать книги. В 1945 году библиотека на улице Красной распахнула свои двери для читателей. Сегодняшним жителям города более знаком другой адрес - улица Киргетова, дом 8. В этих помещениях библиотека располагалась с 1967 года до октября 2021 года. За этот период времени в помещениях ни разу не проводился капитальный ремонт, библиотека-арендатор не могла сделать капитальный ремонт за счет бюджетных средств (или вступить в программу) в связи с заключением договоров аренды на срок не более года. Последние десятилетия велась безуспешная переписка с владельцем помещений – ФГУП «ПЭКП» НИЦ «Курчатовский институт» о передаче их в муниципальную собственность. Наконец, администрацией было принято решение о переезде библиотеки, и через два месяца она распахнула двери для маленьких читателей по новому адресу.

- За два месяца мы создали совсем новую библиотеку, - сказала, обращаясь к школьникам, Наталья Гаврилова. - Сегодня у вас прошло первое знакомство, если у вас появятся идеи, чего еще здесь не хватает, подсказывайте. Мы вместе с вами сделаем нашу библиотеку лучше, интереснее и удобнее.

Как отметила Елена Коренева, жители дома, в который въехала библиотека, довольны новым соседством. Вместо бойкого сетевого магазина, коих в шаговой доступности десятки, появился единственный на всю округу детский очаг культуры.

- Мы очень старались, чтобы библиотека открылась быстро, чтобы с каждым годом у нас было только лучше и интереснее и детям, и взрослым, - сказала Елена Коренева. - Эта библиотека немного другая, но скорее по расположению помещений и книг. А по метражу мы переехали практически в такое же помещение. Хочу поблагодарить всех, кто приводил помещения в порядок. Кроме наших сотрудников, которые вложили сюда свои силы и душу, это и сотрудники Центральной библиотечной системы во главе с Натальей Николаевной Гавриловой. Хочу поблагодарить жителей дома, которые по своему душевному желанию помогали нам, а также добровольцев из Гатчинского Дворца молодежи. Можно с полной уверенностью сказать, что весь город участвовал в ее открытии.

С 24 декабря детская библиотека начала работать для читателей по обычному графику. Сейчас там можно не только взять почитать книги и встретиться с книголюбами, но и полюбоваться творческими работами. Библиотека встретит вас сказочной новогодней выставкой «Фабрика Деда Мороза», на которой представлены работы воспитанников Дома детского творчества «Журавушка».

Татьяна Можаева