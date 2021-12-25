Новогодний визит в Гатчину финского Деда Мороза – Йоулупукки

Дружеская
встреча прошла у новогодней елки на улице Соборной. Сказочные персонажи тепло
приветствовали друг друга, обменялись новостями и обсудили планы на новогодние
каникулы.
Через
несколько минут вокруг Морозов собрались улыбающиеся люди. Прочитать
стихотворение, получить сладкий подарок и сфотографироваться на память спешили
и дети, и взрослые. Гатчинцы благодарили Морозов за хорошую зимнюю погоду и
добрые пожелания.
Морозы
неспешно прошлись по гатчинскому Арбату, даря радость всем, кого встречали на
пути. Дружеская встреча финского и русского Дедов Морозов завершилась в
гатчинской резиденции Йоулупукки, расположенной в офисе общества
ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по адресу: ул. Соборная, д. 12.
Новогодний
визит в Гатчину Дедов Морозов из разных стран - изначально народная инициатива:
неравнодушные люди придумывают, организуют и дарят радость новогодней сказки
своим землякам абсолютно бескорыстно. В Гатчине эту традицию заложил Казачий
Дед Мороз (Василий Пестряк-Головатый). Теперь организатором встречи выступает общественная
организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».
Татьяна
Можаева