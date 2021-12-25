Новогодний визит в Гатчину финского Деда Мороза – Йоулупукки

Дружеская встреча прошла у новогодней елки на улице Соборной. Сказочные персонажи тепло приветствовали друг друга, обменялись новостями и обсудили планы на новогодние каникулы.

Через несколько минут вокруг Морозов собрались улыбающиеся люди. Прочитать стихотворение, получить сладкий подарок и сфотографироваться на память спешили и дети, и взрослые. Гатчинцы благодарили Морозов за хорошую зимнюю погоду и добрые пожелания.

Морозы неспешно прошлись по гатчинскому Арбату, даря радость всем, кого встречали на пути. Дружеская встреча финского и русского Дедов Морозов завершилась в гатчинской резиденции Йоулупукки, расположенной в офисе общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по адресу: ул. Соборная, д. 12.

Новогодний визит в Гатчину Дедов Морозов из разных стран - изначально народная инициатива: неравнодушные люди придумывают, организуют и дарят радость новогодней сказки своим землякам абсолютно бескорыстно. В Гатчине эту традицию заложил Казачий Дед Мороз (Василий Пестряк-Головатый). Теперь организатором встречи выступает общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Татьяна Можаева