В Гатчине проходит съезд Дедов Морозов

В Гатчину прибыли по
одному Деду Морозу от каждого поселения района. Торжественная встреча
новогодних волшебников состоялась в сказочной резиденции, развернувшейся на
базе Гатчинского городского Дома культуры. В повестке дня – подведение итогов
года об исполнении новогодних наказов 2021 года, новые планы и обмен опытом.
Во второй половине дня
новогодние сказочники отправятся в автобусный тур по столице Ленинградской
области - городу Гатчине и встретятся с жителями на улице Соборной.
Более подробно о
мероприятии можно будет узнать, посмотрев фильм «Новогодние наказы Дедов
Морозов», который будет показан накануне Нового года на канале «Ореол».