В Гатчине проходит съезд Дедов Морозов

В Гатчину прибыли по одному Деду Морозу от каждого поселения района. Торжественная встреча новогодних волшебников состоялась в сказочной резиденции, развернувшейся на базе Гатчинского городского Дома культуры. В повестке дня – подведение итогов года об исполнении новогодних наказов 2021 года, новые планы и обмен опытом.

Во второй половине дня новогодние сказочники отправятся в автобусный тур по столице Ленинградской области - городу Гатчине и встретятся с жителями на улице Соборной.

Более подробно о мероприятии можно будет узнать, посмотрев фильм «Новогодние наказы Дедов Морозов», который будет показан накануне Нового года на канале «Ореол».