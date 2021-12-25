В Гатчине проходит съезд Дедов Морозов

В Гатчине проходит съезд Дедов Морозов

Сегодня в столице Ленинградской области проходит предновогодний съезд Дедов Морозов из городских и сельских поселений Гатчинского района.

Рубрики : Общество     25 Dec 2021

В Гатчину прибыли по одному Деду Морозу от каждого поселения района. Торжественная встреча новогодних волшебников состоялась в сказочной резиденции, развернувшейся на базе Гатчинского городского Дома культуры. В повестке дня – подведение итогов года об исполнении новогодних наказов 2021 года, новые планы и обмен опытом.

Во второй половине дня новогодние сказочники отправятся в автобусный тур по столице Ленинградской области - городу Гатчине и встретятся с жителями на улице Соборной.

Более подробно о мероприятии можно будет узнать, посмотрев фильм «Новогодние наказы Дедов Морозов», который будет показан накануне Нового года на канале «Ореол».  

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