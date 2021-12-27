Что в моде? Советы на год Тигра

- Людмила Михайловна, прилавки наших магазинов заполнили разнообразные кофточки и платья с яркими блестками.

- Много блестящего? Правда? Это просто под Новый год все выбрасывают, и не более того.

- А что будет в моде в новом году? Расскажите о повседневной одежде.

- Во-первых, пиджак, который называется «как с плеча старшего брата». Самое главное - пиджак должен быть свободным и обязательно длинным, с расширенными плечами, закатанными широкими рукавами. Чтобы выглядеть современно и молодежно, его нужно надевать с черными шортами и толстыми черными колготками. Пиджак может быть любого цвета. Сейчас в тренде разнообразная клетка. Опять пошла мода на черный цвет. И это уже заметно. Вспомните, хотя бы, волонтерский форум - все были в черном.

- А кто шорты не носит, что надевать?

- Пиджак в клетку можно носить со всем и везде. Мы переходим на короткие, до середины икры, широкие брюки. Но, следует признать, что они не всем идут. Нужно найти для себя разумную середину. Брюки не должны мяться вокруг ног или стоять трубами, как будто это коротенькие штанишки на хулиганистых парнишках. Они должны струиться, как из тяжелого шелка. Женщина идет, а они волнуются широко и создается впечатление, что это юбка.

- Какие грядут изменения в моде, к которым стоит прислушаться?

- Очень модно яркое, может быть, потому что повсеместно ограничения, грустно и скучно. В ответ - какой-то яркий выпендреж во всем. И хотя это в основном касается большой моды, женщины должны прислушаться. Какая-то одна деталь в костюме должна выплеснуться цветом. Я думаю, лето-2022 будет необычайно ярким и смелым. Если люди опять никуда не поедут в отпуск, так хоть на себя наденут солнце, море, леса...

- Дорисуйте образ современной женщины модными деталями.

- Снова вернулись бадлоны. Только обязательно с высокой горловиной. Они хорошо смотрятся с клетчатым пиджаком. В моде теплые косынки на зиму. Надевают их по-разному, на голову и как шарфик.

Обувь - громоздкая, широкая, на шнуровке, чтобы нога у женщины казалась, как 45 размера. Остаются модными кроссовки. Причем, их сочетают с любой одеждой. Хочу обратить внимание тех, кому не нравится грубый мужской стиль: есть очень красивые женские кроссовки – бархатные, парадно-выходные. Это то, что надо.

- Поделитесь вашими личными секретами стиля.

- Я живу бегом. Мы много разъезжаем по стране. Утюжить наряды мне некогда. Поэтому юбка из легкого шелка, сшитая по косой и в пол, спасает меня и делает наряд всегда актуальным. Сверху - что угодно и много хорошей бижутерии.

- Спасибо! Успехов вам и вашему коллективу на творческой ниве. С наступающим Новым годом!

Интернет-сообщество советует встречать год Тигра в одежде из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей. Шелк, кожа, замша – отличный выбор для роскошного наряда. Новый год не рекомендуется встречать как в домашней одежде, так и в роскошных платьях со шлейфами и большим количеством блесток и стразов. Простота и элегантность – идеальный выбор стиля в год Тигра.

Поскольку хозяин 2022 года – голубой водяной Тигр, то и цвета в одежде должны быть соответствующими. Черный – главный тренд Нового года, также возможны глубокий синий, цвета джунглей и контрастные расцветки. Подойдут и бирюзовый, голубой, песочный, коричневый, темно-зеленый. Будет уместен полосатый принт, в том числе и на аксессуарах.

Татьяна Можаева

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